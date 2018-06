Mondial 2026: Le trio nord-américain surclasse le Maroc

C’est à l’issue du 68e congrès de la FIFA que let trio nord-américain Canada-Etats Unis- Mexique a été désigné comme hôte du Mondial 2026. La candidature nord américaine a remporté l’organisation de la grand messe du football mondial par 134 voix contre 65 voix pour la candidature marocaine. Un votant n’a choisi aucune des deux candidatures. Le Mondial 2026 sera le premier à 48 équipes.

On signalera que la candidature marocaine n’aura pas été supportée par nombre de pays considérés comme des alliés naturels. L’Arabie saoudite comme l’Afrique du sud ont choisi de se ranger derrière le concurrent nord-américain. Ces fédérations influentes en ont probablement entraîné quelques autres dans leur sillage, à l’image des nations arabo-musulmanes et africaines qui n’ont pas choisi le Maroc. Dans le lot, on trouve Pakistan, Jordanie, Liban, Namibie, Lesotho, Botswana, Liberia… Même la Guinée, pourtant réputée proche du Maroc, a voté pour la candidature nord-américaine. D’autres pays africains, comme le Bénin et le Cap-Vert n’ont pas respecté la consigne du président de la CAF, Ahmad Ahmad. Le Nigeria a fait fi des pressions US et voté pour Maroc 2026.

D’autres États, qui avaient annoncé officiellement leur soutien à Maroc 2026, se sont rétractés, à l’image de Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie et le Myanmar. Si pour les deux premiers, cela peut s’expliquer par le fait que ce soit leur gouvernement et non leur fédération qui s’étaient prononcés, ce n’est pas le cas du troisième. Sur les 203 associations habilitées à voter, 134 ont choisi la candidature nord-américaine et 65 le dossier marocain, tandis que trois se sont abstenues (Cuba, Slovénie, Espagne) et qu’une (l’Iran) a rejeté les deux prétendants.

Le vote pour le Mondial 2026 a réservé quelques surprises. Des pays arabes avec qui le Maroc entretient de bonnes relations ont finalement voté pour la candidature nord-américaine. C’est le cas de l’Arabie Saoudite, des Émirats arabes unis, de la Jordanie et du Bahren. Le Koweït a également voté pour United2026. Pourtant, la Mauritanie, le Yémen, la Syrie, l’Égypte ou encore l’Algérie avec qui les rapports sont un peu plus compliqués ont opté pour la candidature marocaine. Autre surprise, la Guinée a voté pour United 2026, tout comme d’autres pays africains (Bénin, Cap-Vert,…).

Sans surprise, le Maroc n’a pas raflé les voix des pays de l’Afrique Australe (Afrique du Sud, Botswana, Namibie, Zimbabwe, Lesotho). Il a toutefois reçu le vote du Swaziland, du Malawi et de la Zambie. En Afrique de l’Ouest, le Liberia, la Sierra Leone ont voté pour la candidature nord-américaine. L’Iran et l’Espagne se sont, quant à eux, abstenus.