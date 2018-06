Mondial 2026: N. Le Graët appuie le Maroc…

Alors que le vote pour l’attribution de la Coupe du Monde 2026 aura lieu mercredi, les deux candidatures ont tenté une dernière fois de convaincre les six confédérations de football, ce mardi à Moscou. Devant les membres de l’UEFA (confédération européenne), le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, a une nouvelle fois appuyé la candidature marocaine. « J’ai levé la main pour prendre la parole et j’ai été le seul à le faire », raconte le patron de la FFF cité par le journal L’Equipe. « J’ai présenté une nouvelle fois la position de la France et les rapports amicaux que nous avons avec le Maroc, comme avec la plupart des pays africains. En disant que c’était peut-être le moment de rendre à l’Afrique ce qu’elle a donné au football européen », a explique Le Graët. Selon le président de la FFF, « environ la moitié » des 55 fédérations européennes voteraient pour le Maroc.

Mercredi, la grande majorité des pays africains devraient voter pour le Maroc, mais l’appui des pays européens sera également crucial pour la course à l’organisation de la compétition.