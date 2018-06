Mondial de Moscou: Brésil et Nigeria sur la voie de la qualification…

La sélection brésilienne a tout fait pour faire oublier sa malédiction devant la Suisse en concédant le nul (1-1). Après avoir dominé le Costa Rica, c’est dans le temps additionnel que la Selçao a pu marquer les deux buts de la victoire. Une délivrance aussi pour Neymar auteur du 2ème but. Nul doute que les observateurs n’auront pas manqué de relever que l’équipe du Brésil est plus chanceuse que celle de l’Argentine de Messi, crucifiée la veille par un équipe croate lumineuse (3-O). Un score humiliant pour une sélection donnée favorite pour le Mondial de la Russie.

On note aussi que l’Afrique n’aura pas démérité dans cette course puisque le Nigéria s’est offert le luxe de doucher l’Islande par une victoire nette (2-0). Ahmed Moussa, auteur d’un doublé historique contre cette équipe qui a mis en difficulté la Seleçao confirme si besoin est que le football renait dans le Continent noir, avec la course sans faute menée jusqu’à aujourd’hui par la sélection sénégalaise.

La Croatie s’est donc qualifiée, au même titre que la France qui avait remporté le match contre le Pérou (1-0).

La Croatie est qualifiée pour les huitièmes de finale pour la première fois depuis 1998. L’Argentine, elle, est au bord du gouffre. Avec un point en deux matchs, un Messi fantomatique et un gardien aux relances inqualifiables, la suite de leur Mondial dépendra des matchs du Nigeria et de l’Islande.