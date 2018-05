Monétique: L’activité en hausse de 12,8%

Dans un environnement caractérisé par un encours de 14,5 millions cartes émises (+2,7% comparativement à fin 2017) et un réseau GAB élargi de 66 guichets à 7 091 points au T1 2018, l’activité monétique affiche une progression de 12,8% en volume à 88,3 millions d’opérations et une même variation en valeur à 74 Mrds Dh. Cette progression intègre une hausse des opérations de retrait par cartes marocaines sur les guichets automatiques au Maroc de 10% à 70,4 millions d’opérations et de 11,5% à 62,4 Mrds Dh, une progression des opérations de retrait par cartes étrangères sur les guichets automatiques au Maroc de 10,3% à 1,9 millions d’opérations et de 12,6% à 2,6 Mrds Dh, une bonification de l’activité des commerçants et des sites marchands affiliés au CMI de 29,7% à 15,2 millions opérations de paiement et de 23% à 8,8 Mrds Dh, une régression des opérations de paiement sur GAB par cartes marocaines de 5,8% en nombre à 878 153 opérations et une progression en valeur de 2% à 181,9 MDH, et une amélioration des opérations de Cash Advance par cartes étrangères de 76,3% à 27 646 opérations et de 23% à 8,8 Mrds Dh. L’activité e-Commerce, elle, a enregistré une progression de 39,4% en volume à 2 millions d’opérations et de 28,5% en valeur à 793,7 MDH, comprenant une augmentation de l’activité des cartes marocaines de 39,1% à 1,92 millions de transactions et de 27,1% à 722 MDH au T1 2018, et une progression de l’activité des cartes étrangères de 55,4% à 39 960 opérations et de 44,8% à 71,6 MDH.

