Monétique: Mouvements en hausse

Selon les statistiques du CMI, au terme des 4 premiers mois de l’année 2018, l’activité de paiement par cartes marocaines et étrangères a enregistré une augmentation de 30,3% à 20,6 millions d’opérations et de 23,4% à 12,2 Mrds Dh en valeur. Par segment et dans un contexte de démocratisation du paiement par carte, le montant par transaction pour les cartes marocaines a reculé de 7,1% à 440 DH tandis que le montant par transaction pour les cartes étrangères a baissé de 4,7% à 1 486 DH à fin avril 2017. S’agissant des opérations de paiement par Internet, celles-ci ont enregistré une bonification de 36,7% à 2,6 millions opérations et de 24,2% à 1,1 Mrds Dh. Par opération, le montant transigé par carte marocaine a reculé de 14% à 416 DH tandis que celui par carte étrangère s’est déprécié de 10% à 1 700 DH à fin avril 2017.

