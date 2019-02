Monétique: Un million d’opération par jour en 2018 

Le Centre Monétique Interbancaire a publié ses dernières statistiques à fin décembre 2018 sur l’activité monétique au Royaume.

En matière d’encours, les cartes émises par les Banques marocaines ont atteint 15,1 millions de cartes, soit une progression de 7,2% par rapport à fin 2017 grâce principalement à la hausse de 36,3% du nombre de cartes sous label Mastercard sur la période. Globalement, l’activité monétique au Maroc (comprenant les opérations de retrait d’espèces sur le réseau des guichets automatiques, les opération de paiement auprès des commerçants et eMarchands, les opérations de paiement sur les GAB et les opérations de Cash Advance, par cartes bancaires, marocaines et étrangères) a enregistré une hausse de 11% en volume à 376.9 millions d’opérations pour un montant global de 316,9 Mrds Dh (soit une hausse de 10,6% sur la période). L’activité des cartes marocaines a progressé de 10.7% sur la période pour 358.1 millions d’opérations (soit 95% des opérations globale) pour un montant de 290,9 Mrds Dh (hausse de 10,1% et 91,8% du montant des transactions globales). Pour ce qui est des cartes étrangères, 18.7millions d’opérations ont été enregistrées (+18,3% par rapport à 2017) pour un montant global de 26,3 Mrds Dh (+16,3% sur la période). Les commerçants et eMarchands affiliés au CMI ont enregistré durant l’année 2018 68,0 millions d’opérations par cartes bancaires marocaines et étrangères, pour un montant global de 38,5Mrsd Dh, en progression de +27,2% en nombre et +20,6% en montant par rapport à l’année 2017. En ce qui concerne les sites marchands et sites des facturiers affiliés au CMI, ces derniers ont enregistrés 8.3 millions d’opérations (+2,45%) pour un montant de 3,3 Mrds Dh (+24,4%). Enfin, l’élargissement du réseau GAB s’est poursuivi avec l’installation de 266 nouveaux guichets durant l’année 2018, permettant au réseau d’atteindre 7289 GAB, soit une extension de 3,8% par rapport au 31/12/2017.