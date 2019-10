Mort d’hommes à Conakry: L’opposition ciblée…

La première journée de manifestations contre un 3e mandat du président guinéen Alpha Condé a été particulièrement sanglante. L’opposition parle de 5 morts en ce lundi 14 octobre, alors que les autorités minorent le nombre des victimes.

À l’appel du FNDC, qui regroupe les principales organisations de la société civile et de l’opposition, des dizaines de personnes ont tenté de manifester leur opposition à une nouvelle Constitution qui pourrait permettre au président Condé de se maintenir au pouvoir au-delà de ses deux mandats constitutionnels.

Les tentatives de rassemblement ont été rapidement avortées par les forces de défense et de sécurité déployées en nombre dans la capitale.

À 16h00, les affrontements se poursuivaient encore en banlieue de Conakry.

Jets de pierres contre tirs de gaz lacrymogènes.

Dispersés par la police, les jeunes manifestants revenaient toujours, par petits groupes, pour harceler les forces de l’ordre.

Une épaisse fumée noire se dégageait encore de la route Le Prince, l’un des deux axes principaux de Conakry.

Dans un communiqué, le gouvernement évoque un bilan de deux morts, un jeune et un gendarme, mais d’autres chiffres font état de 4 morts, assure le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), des sources médicales, des observateurs et les proches des victimes.

On dénombre également des dizaines de blessés et un très grand nombre d’arrestations, dont le chanteur Elie Kamano.

Un policier a aussi été passé à tabac et au moins « trois » postes avancés qui regroupent militaires, gendarmes et policiers ont été saccagés.