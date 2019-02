Moscou joue la réconciliation inter-palestinienne: Un coup d’épée dans l’eau ?

Pas moins d’une dizaine de factions palestiniennes sont attendues à Moscou pour sceller une réconciliation a minima.

La partie russe qui opère un retour dans la région proche-orientale sait que la mission fixée à ses diplomates serait des plus complexes. Tellement est grand le schisme qui sépare les deux ailes de la Palestine. Mais il faut croire que l’entente au « Smig » entre les divers acteurs de cette rencontre de Moscou a pour dénominateur commun le rejet du « Deal du siècle ». Cela prédispose-t-il les Russes à réussir là où les Egyptiens ont failli ?

En attendant, force est de rappeler que le président palestinien, Mahmoud Abbas, avait accepté «la démission du gouvernement palestinien de conciliation nationale, présidé par Rami Al Hamdallah», a indiqué le bureau de la présidence à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Un Exécutif qui continuera néanmoins à gérer les affaires courantes jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement composé des différentes factions de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). Sauf qu’il y a un hic. En effet, le mouvement Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis l’été 2007, ne participera pas au nouveau gouvernement dont l’objectif sera l’organisation des élections législatives et présidentielle et de mettre fin à la division actuelle entre les deux ailes des Territoires occupés, Cisjordanie et bande de Gaza.

R. Al Hamdallah a expliqué que sa décision visait à mettre fin à des divisions internes qui n’ont que trop duré et à parvenir à une réconciliation nationale entre Palestiniens. Plus facile à dire qu’à faire. Surtout que cet universitaire nommé Premier ministre en juillet 2013 a vu son gouvernement remanié par deux fois avant d’être déclaré «gouvernement de conciliation nationale» par le président Abbas en juin 2014, avec pour mission d’essayer de mettre fin aux divisions intrapalestiniennes et d’œuvrer pour la réalisation de la réconciliation. Or depuis, les tensions interpalestiniennes n’ont fait que s’exacerber… Ainsi, Fawzi Barhoum, porte-parole du Hamas, a accusé le président Abbas de chercher à établir un «gouvernement séparatiste» à des fins personnelles. Le mouvement Hamas et le Djihad islamique sont deux mouvements islamistes et ne font pas partie de l’OLP.

La formation de ce nouveau gouvernement ne semble pas présenter les prérequis pour la réussite du projet de réconciliation porté par M. Abbas. Pour beaucoup d’observateurs, la mise en place d’un gouvernement palestinien composé de factions de l’OLP, qui a donné naissance à l’Autorité palestinienne, est l’option que veut prendre la direction palestinienne afin d’isoler le mouvement Hamas et le forcer à accepter le retour de l’Autorité palestinienne dans l’enclave. Le président Abbas et la direction du Fatah ne veulent cependant pas d’un retour symbolique à Gaza. Ils aspirent à un retour avec un seul gouvernement jouissant des mêmes prérogatives que celles dont ils disposent en Cisjordanie occupée. Une perspective qui ne ravit nullement le Hamas, le mouvement islamiste aspirant à garder le contrôle de la sécurité dans l’enclave palestinienne.

En attendant, Israël vient d’annoncer sa ferme volonté d’établir un mur de séparation haut de plusieurs mètres le long de la frontière avec l’enclave de Gaza. Et ses responsables continuent d’engranger les succès diplomatiques auprès de pays arabes qui cultivent aujourd’hui une israëlophilie de bon aloi. Alors que le « Deal di Siècle » menace d’être imposé… en mettant à profit les rangs dispersés des Palestiniens. Ceux-là mêmes qui ont subissent les contres-coups d’une occupation sauvage depuis plus de 70 ans déjà…