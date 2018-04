Moscou s’oppose à toute nouvelle agression de la Syrie: L’arme des réfugiés brandie

Le drame syrien se joue non plus sur le seul sol syrien, mais aussi au niveau des pays voisins qui ont accueilli les réfugiés ayant fui les zones de combat opposant l’armée syrienne à une constellation de mouvements djihadistes. Et ce qui concourt à compliquer davantage la situation est à situer au niveau du jeu obscur auquel se livre et l ’Onu et l’UE qui empêchent le retour des réfugiés syriens dans leur pays. L’objectif tapi derrière ce refus étant de ne pas légitimer le pouvoir de Bachar el-Assad. Les millions de réfugiés servent donc de monnaie d’échange et d’arme non létale alimentant la guerre qui se déroule sur le sol syrien depuis plus de 7 ans. Devant une telle supercherie, le Liban refuse de « jouer » une telle partition à l’encontre de son voisin, comme l’a rappelé son Président Michel Aoun. Certes, l’entretien des réfugiés syriens est devenu un fardeau insupportable pour le pays du Cèdre et le fait savoir via son Premier ministre, Saad Hariri. «Le Liban s’est transformé en un énorme village de tentes», a-t-il déclaré lors d’une conférence sur la Syrie à Bruxelles, qui a donné lieu à une collecte de fonds pour les réfugiés syriens. «La société libanaise est très fatiguée et la situation empire d’année en année», a-t-il souligné. Une situation bloquée qui ne saurait trouver de solution naturelle qu’en un retour négocié des Syriens avec Damas, comme cela a été le cas pour une opération limitée dénoncée par l’ONU. Une perfidie de plus…

En parallèle, force est de souligner que le bras de fer qui oppose Moscou à Washington sur l’échiquier syrien n’est pas prêt de s’arrêter. Si les États-Unis menacent à nouveau de recourir à la force militaire contre la Syrie, la Russie ne le permettra pas, a déclaré jeudi Alexandre Choulguine, représentant permanent russe auprès de l’Organisation pour l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC). «[Des provocations] sont possibles, car nos partenaires américains menacent à nouveau de recourir aux armes contre la Syrie, mais nous ne leur permettrons pas de le faire», a promis le responsable. Force est de souligner que cette réaction russe ferme intervient au lendemain des déclarations faites par le secrétaire US à la défense sur l’arrivée de renforts français sur le sol syrien. « Les Français nous ont renforcés en Syrie avec des forces spéciales au cours des deux dernières semaines. » a déclaré James Mattis devant le Congrès.

Auparavant, les pays occidentaux avaient accusé Damas d’avoir lancé une attaque chimique sur la ville de Douma dans la Ghouta orientale avant de brandir la menace de frappes sur le pays. Moscou a pour sa part démenti les informations faisant état du largage d’une bombe au chlore par l’armée syrienne à Douma.

Selon le ministère russe des Affaires étrangères, les rapports sur la présumée utilisation d’armes chimiques par les forces syriennes ont pour objectif de justifier les frappes étrangères visant la Syrie. Pour sa part, l’état-major interarmées russe avait depuis le 13 mars mis en garde contre une provocation mettant en scène une attaque chimique dans la Ghouta orientale.

Dans la nuit du 13 au 14 avril, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont dirigé une salve de missiles contre des sites syriens utilisés selon eux pour la production d’armes chimiques. A La Haye, la mission permanente russe auprès de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) a convoqué le 26 avril, une conférence de presse afin de présenter le récit de Syriens, témoins de l’attaque chimique présumée de Douma du 7 avril.