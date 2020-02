Moul l’hanout en grève de la faim depuis 28 jours: L’AMDH tire la sonnette d’alarme…

Alerte à Tifelt où la section locale de l’Association marocaine des droits de l’homme (AMDH) a attiré l’attention des médias sur «l’état de santé» en détérioration du Youtubeur Mohamed Boudouh, alias «Moul l’hanout», condamné à 3 ans de prison ferme.

Larbi Kaissi, président du bureau local de l’AMDH a déclaré aux médias que «Moul l’hanout» observe une grève de la faim depuis plus de 28 jours à la prison locale de la ville de Tiflet ce qui représente un risque pour son état de santé.

L. Kaissi a ajouté que l’état de santé du Youtubeur est devenu inquiétant, ce qui engage la responsabilité de l’Etat. Et d’appeler à sauver la vie du Youtubeur condamné pour ses sorties provocatrices.

Le tribunal de première instance de Khemisset avait condamné en janvier dernier, M. Boudouh, à 3 ans de prison à la suite de la publication d’une vidéo critiquant la situation générale et se plaignant de deux personnalités influentes de la ville de Khemisset.

Il a notamment été poursuivi pour «diffamation» et «offense aux institutions constitutionnelles et incitation à la haine».

Pour rappel, «Moul l’hanout» est le deuxième Youtubeur à être condamné à une peine d’emprisonnement, après «Moul Kaskita», qui a écopé de 4 ans de prison ferme.