MRE, Décentralisation…A quoi doit s’attendre S.E El Othmani 

Le chef du gouvernement sera attendu de pied ferme par les députés dès lundi.

Il devra répondre aux questions relatives aux problèmes qu’endurent les cinq millions de Marocains du monde, et apporter les éclaircissements nécessaires au chantier de la décentralisation administrative.

Abdelkrim Benatik est au fronton du dossier des Marocains du monde lui qui a lancé le 6 juin dernier, l’opération « Marhaba 2019 », dossier transversal par excellence.

Mais c’est Saad Eddine El Othmani, patron de l’Exécutif, qui héritera de la lourde tâche de répondre aux questions des élus sur le dossier des MRE.

L’affaire dépasse les dysfonctionnements relevés dans certains consulats pour atteindre l’injustice dont nos compatriotes font les frais, comme ils ont tenu à la rappeler, avec force, lors du dernier SMAP, à Paris.

On ne compte plus les ressortissant marocains qui ont été grugés par des sociétés immobilières. Mais les soucis ne se limitent pas à ces seuls niveaux.

Au Maroc, les MRE ne sont pas non plus à l’abri de problèmes inextricables. En dépit des efforts accomplis, les services publics ne sont toujours pas à la hauteur des attentes.

Outre le dossier MRE, le chef du gouvernement sera aussi questionné sur la décentralisation de l’administration.

Récemment, Mohamed Benabdelkader, ministre délégué à la Réforme de l’administration en charge de la fonction publique, a affirmé qu’avec l’adoption et la publication de la Charte nationale de la déconcentration administrative le 27 décembre 2018, « le Maroc a franchi un pas déterminant vers la consolidation de la régionalisation avancée et la mise en place d’une administration déconcentrée, responsable et dotée de pouvoirs de décision, efficace et efficiente, proche des préoccupations des citoyens et des opérateurs institutionnels et économiques ».