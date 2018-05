MTA: L’unité de Kenitra opérationnelle

L’entreprise italienne leader dans la conception et la production de composants électroniques et électromécaniques pour l’automobile, l’agriculture et l’industrie du tout-terrain a démarré son activité dans son usine installée dans la zone franche de Kénitra sur une superficie de 50 000 m2 pour un investissement prévisionnel de 42M EUR à l’horizon 2024. Dans une première phase, l’unité de production s’occupera de l’assemblage des différents types de connecteurs. En 2019, elle passera à l’assemblage des boites de distribution de la puissance. En 2020, début de la production de composants électroniques produits pour la première fois en dehors de l’Italie.

