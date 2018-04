Municipales en Tunisie: Des urnes et des enjeux…

La campagne pour les élections municipales du 6 mai a été officiellement lancée samedi dernier alors que les derniers estimations laissent augurer un taux d’abstention de près de 60%. Plusieurs fois reporté depuis 2015, le scrutin est en plus menacé par la non adoption du Code des collectivités locales, toujours en discussion à l’Assemblée des représentants du peuple. Ce scrutin est d’autant plus important qu’il est le premier concernant les collectivités locales depuis la révolution de 2011 et l’adoption de la Constitution en 2014.

Pas moins de 2074 listes ont été validées par l’Instance supérieure indépendante des élections (Isie) qui constate que 52 % des candidats ont moins de 35 ans et que 49 % sont des femmes. Des éléments qui vont dans le sens de la démocratie participative prévue par la Constitution pour la gestion des collectivités locales.

Ouverte par les présidents de parti, la campagne a connu son premier tour de chauffe avec un week-end sur le terrain. Nidaa Tounes, donné comme favori avec Ennahdha, choisissait Sidi Bouzid, ville où l’immolation de Mohamed Bouazizi a nourri la révolte aboutissant à la chute du régime de Ben Ali en janvier 2011, pour une rencontre menée par Borhane Bsaiess, chargé des affaires politiques du parti. Un symbole que s’est aussi approprié Moncef Marzouki, ancien président de la République et fondateur du parti Al Irada, venu soutenir les candidats de sa formation.

Mais une attention particulière est portée sur Ennahdha, parti islamiste qui, avec 170 listes, se montre assez tentaculaire… Voire singulier. Car non seulement il a adoubé un candidat de confession juive à Monastir, mais il a aussi opté pour des femmes à l’allure émancipée en têtes de liste de circonscriptions, comme à Sidi Bou Saïd.

La campagne s’annonce tendue à l’heure où les observateurs de l’Association tunisienne pour l’intégrité et la démocratie des élections (Atide) et du réseau citoyens Mourakiboune ont relevé les premiers incidents du processus électoral : des affiches lacérées et un refus des Instances régionales indépendantes des élections (IRIE) d’accrocher les manifestes de certains partis, dont le Front populaire, dans diverses localités.

L’abstention au scrutin est estimée à 61,2 %, selon les derniers sondages de Sigma Conseil, en janvier 2018. Les candidats ont trois semaines pour convaincre les indécis de se rendre aux urnes et de voter pour eux.