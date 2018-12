Mutandis: Encore deux jours avant la fin des souscriptions

Deuxième introduction en Bourse cette année, Mutandis va lever 400 MDh auprès des investisseurs dont 215 MDh par augmentation de capital et 185 MDh par cession. Les souscriptions ont déjà démarré lundi dernier et se terminent le 7 décembre inclus et ce sur la base d’un prix par action de 180 Dh. Par ailleurs, le prix de souscription au type d’ordre I (incluant les personnes physiques) est de 170 Dh par action pour les 50 premières actions allouées aux personnes physiques ou morales de droit marocain ou étranger (non qualifiées) dans la limite de 198.281 actions. L’action Mutandis sera logée dans le secteur « Agroalimentaire et Production ». Le groupe industriel opère dans les secteurs des détergents, des produits de la mer, des bouteilles alimentaires et plus récemment dans le jus de fruits. Mutandis affiche un P/E de 17,9 selon les données projetées et le cours d’introduction et un rendement dividende proche de la moyenne du marché à 4,1%. En effet, sous réserve de la réalisation des hypothèses définies dans le business plan de Mutandis, le montant des dividendes distribués aux actionnaires sur l’horizon prévisionnel devrait s’établir à 7,5 Dh/ action chaque année. Les actions Mutandis seront cotées au 1er compartiment de la Bourse de Casablanca. La première cotation est prévue le 18 décembre.

