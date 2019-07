MYCLOUD.MA Et de deux pour le “Country Partner of the Year” 

Www.mycloud.ma accompagne les entreprises marocaines dans leur transformation digitale en leur facilitant l’accès aux meilleurs services Cloud dans le domaine de la collaboration, la productivité, la sécurité ou l’infrastructure.

Pour Yassir Lamrani, Directeur Général de Casanet, cette distinction vient récompenser le leadership cloud de la Marketplace: «grâce à nos partenariats forts avec des éditeurs aussi bien locaux qu’internationaux, nous proposons une offre complète qui satisfait les entreprises indépendamment de leurs tailles et leurs secteurs. Ainsi, le meilleur du cloud mondial est accessible à toutes les entreprises marocaines de manière simple, sécurisée et avec un paiement en dirhams. Aujourd’hui, nous avons atteint un niveau de partenariat Gold chez Microsoft, Kaspersky et Fortinet. Nous comptons aussi à notre actif quelques 15 000 utilisateurs satisfaits».

Filiale de l’opérateur historique Maroc Telecom, CASANET est une entreprise de services numériques, Réalisant un chiffre d’affaires de 150 millions de dirhams, elle opère dans plusieurs domaines d’activités permettant aux entreprises de développer leurs capacités IT. Depuis plus de 20 ans, Casanet accompagne les entreprises marocaines et africaines dans leur transformation digitale en leur proposant les meilleures technologies disponibles dans le cloud, la sécurité informatique, les réseaux et les data-centers.