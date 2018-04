N. Bourita à Riyad: Conférer plus de crédibilité à l’action arabe

Nasser Bourita, qui présidait la délégation marocaine qui a pris part à la réunion du conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau ministériel, tenue jeudi à Riyad, en préparation au 29è sommet arabe prévu dimanche prochain à Dhahran, a souligné, dans une déclaration à la MAP, l’importance que revêt le volet de développement dans la vision royale pour l’action arabe commune.

Le ministre des Affaires étrangères a rappelé, dans ce sens, les différents discours dans lesquels le Souverain appelait, à différentes reprises, à conférer un réel contenu à cette action, à la cristallisation de projets tangibles, la création de partenariats arabes dans différents domaines et la conjugaison des intérêts afin de placer le développement durable et le service du citoyen arabe et sa dignité au centre des priorités du système arabe.

Le ministre a déploré, dans ce sens, l’absence d’un projet économique arabe commun, sous l’égide de la Ligue des Etats arabes, en dépit de l’existence d’accords arabes de libre-échange signés il y a des années, notant que le niveau des échanges commerciaux interarabes est faible, ne dépassant guère 10 %.

Le sommet arabe intervient dans une conjoncture exceptionnelle que traverse le monde arabe, notamment les développements de la question palestinienne dans le sillage de l’annonce par l’administration américaine de reconnaitre Al Qods comme capitale de l’Etat hébreux, les politiques de judaïsation des lieux sacrés de l’islam et du christianisme à Al Qods, la construction de nouvelles colonies et l’extension de celles déjà existantes dans les territoires palestiniens occupés outre la discorde palestino-palestinienne, a-t-il dit.

Le contexte arabe est marqué également, poursuit N. Bourita, par une recrudescence simultanée des crises, dans plusieurs pays arabes, comme c’est le cas au Yémen, en Syrie, en Irak et en Libye, ce qui a dégénéré en une grande destruction des infrastructures, le massacre de milliers de victimes, le déplacement de millions de personnes. D’ailleurs, fait-il observer, le nombre des réfugiés arabes est le plus élevé au monde.

Il a également relevé les ingérences étrangères dans le monde arabe et le traitement de ses questions en dehors du cadre arabe, estimant que pour toutes ces raisons, de grands espoirs des peuples arabes sont fondés sur ce sommet afin de parvenir à des solutions adéquates à même de permettre à la Ligue des Etats arabes de poursuivre son chemin en tant que regroupement régional fort.

Il a également souligné l’importance d’une bonne préparation des réunions arabes afin que des résolutions tangibles et fructueuses soient prises et qu’elle soient susceptibles de conférer plus de crédibilité à l’action arabe commune.