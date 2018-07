Nasser Bourita à Pékin: La coopération bilatérale en question

A Pékin, Nasser Bourita, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, s’est entretenu en bilatéral, le mardi 10 juillet, avec Wang Yi, Conseiller d’Etat, ministre des Affaires Etrangères de la République Populaire de Chine, et ce, en marge de sa participation à la 8ème réunion ministérielle du Forum Sino-Arabe.

Les entretiens ont porté notamment sur le suivi de la mise en œuvre du Partenariat Stratégique signé en mai 2016 par le Roi Mohammed VI, et le Président chinois à l’initiative « Ceinture et Route ».

Un tel respect, un engagement fondé sur la volonté de deux chefs d’États, une coopération bilatérale, un niveau d’excellence exceptionnel, une caractérisation, une solidarité, une confiance, un respect mutuel et un soutien mutuel sur les questions nationales de la souveraineté territoriale et de la souveraineté des deux pays et de la convergence des vues sur les questions régionales et internationales.

Les deux responsables se félicitent également de la dynamique enclenchée depuis la visite royale à Pékin et qui a impulsé les relations commerciales bilatérales, ajouté à l’augmentation de 400 pc du nombre d’acheteurs chinois qui ont visité le Royaume, de 80 pc du volume des investissements chinois et pays du monde du Maroc et des Etats-Unis Gouvernement du gouvernement de la Chine et de l’Afrique.

Dans le contexte de la célébration de cette année le soixantième anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, les deux ministres ont passé en revue les actions à entreprendre, les projets à mener et les initiatives à lancer pour renforcer le partenariat bilatéral .

Un rappel que le Maroc a participé à la 8e réunion ministérielle du Forum de la coopération sino-arabe qui a eu lieu cette année sous le thème «Partenariat pour le projet de coopération et de promotion de la coopération pour une nouvelle ère» a été initié en 2004 dans l’objectif d’une plateforme de haut niveau pour le dialogue et la coopération entre la Chine et le monde arabe.

Les relations entre Pékin et le monde arabe ont connu un remarquable essor avec la Chine est devenu le deuxième partenaire commercial des pays arabes. En 2017, le volume des échanges entre les deux parties a atteint 191,35 milliards de dollars. Ces relations ont également concerné l’aspect culturel et humain. En effet, la Chine a implanté 12 instituts Confucius dans neuf pays arabes, dont le Maroc.

Le président Xi Jinping a annoncé que payeur paye aux pays arabes des prêts à hauteur de 20 milliards de dollars pour assurer leur développement économique. L’argent sera affecté à des » projets générateurs d’emplois et à un impact social positif dans les pays arabes besoin de reconstruction », un chef de l’État chinois, sans fournir de précisions. Le président chinois s’exprimait devant les participants d’un forum Chine-pays arabes, organisé au monumental Palais du peuple au centre de Pékin.

Depuis l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping fin 2012, la Chine tente de renforcer son influence au Moyen-Orient et en Afrique. Sur le dossier syrien, elle est aussi près des délégations de haut rang, du gouvernement comme de l’opposition. Elle a également choisi Djibouti, membre de la Ligue arabe, pour construire une première base militaire à l’étranger.

Pékin a par ailleurs accordé ces dernières années de grands prêts à pays arabes, africains ou asiatiques. Des experts ont mis en garde ces nations sur leur capacité à rembourser leur dette.