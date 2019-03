Nationalité européenne: Plus de 67.000 marocains concernés

Pas moins de 67.900 Marocains ont obtenu, en 2017, la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne (UE), selon les données dévoilées par Eurostat. 33,4% des Marocains naturalisés ont ainsi obtenu la citoyenneté italienne, alors que 25,2% sont devenus Espagnols et 24,6% des citoyens français.

Les ressortissants marocains devancent les Albanais, les Indiens et les turcs. Ils sont en tête des bénéficiaires de la nationalité en Belgique, en Espagne et en France. En Italie, ils occupent la deuxième position derrière les Albanais et sont troisièmes aux Pays-Bas après les Somaliens et les Turcs.

Au total, les pays de l’UE ont accordé la nationalité à 825.000 personnes, un chiffre en baisse par rapport à 2016 (995.000) et 2015 (841.000).