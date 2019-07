Normalisation avec Israël: Muscat nie ce que les Israéliens affirment

Oman a démenti mardi l’établissement de relations diplomatiques avec Israël. Un démenti qui intervient au lendemain d’une déclaration faite dans ce sens par le chef du Mossad, vantant la création de liens entre Muscat et Tel-Aviv. Mais pas que…

Le ministère des Affaires étrangères d’Oman a déclaré, dans un tweet, que ces affirmations étaient « infondées ». Et d’ajouter que « le Sultanat est disposé à faire des efforts pour préparer des conditions diplomatiques favorables à la restauration des relations entre toutes les parties internationales et régionales afin d’aller vers un accord de paix entre l’Autorité palestinienne et l’Etat d’Israël, en vue de la création d’un Etat palestinien indépendant ».

Affirmations qui prennent le contre-pied de celles avancées par Yossi Cohen, lors d’une conférence à Herzliya, près de Tel-Aviv.

« Tout récemment, le rétablissement de relations officielles avec Oman a été annoncé ainsi que la mise en place d’un bureau de représentation du ministère (israélien) des Affaires étrangères dans ce pays », a déclaré le chef espion israélien.

Dans les années 1990, Israël et Oman avaient ouvert chacun un bureau de représentation commerciale avant que le sultanat ne décide de les fermer en 2000, dans le sillage de la deuxième Intifada palestinienne.

Le rétablissement des liens entre les deux pays est « la partie visible d’un effort bien plus large, qui reste secret », selon Y. Cohen.

Jeudi, le chef de la diplomatie bahreïnie a déclaré que l’Etat hébreu faisait partie de « l’héritage de cette région historiquement » et que « le peuple juif a une place parmi nous ».

En octobre, le sultan Qabous d’Oman avait reçu à Mascate le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Huit mois plus tôt, Youssef ben Alaoui ben Abdallah, ministre omanais responsable des Affaires étrangères, avait été l’un des rares responsables arabes à se rendre sur le mont du Temple.

Et le 26 juin, Oman a annoncé son intention d’ouvrir une ambassade dans les Territoires palestiniens, une initiative considérée avec prudence par les responsables palestiniens, craignant qu’elle ne serve de couverture à une future reconnaissance d’Israël.

On signalera que la diplomatie israélienne n’hésite plus à faire la promotion de « la normalisation » avec d’autres capitales arabes du Golfe.

Dans un communiqué publié lundi, la diplomatie israélienne a annoncé que le ministre Israel Katz a assisté à Abou Dhabi à une conférence de l’ONU sur le changement climatique, au cours de laquelle il a rencontré le secrétaire général de l’organisation, Antonio Guterres, et un « haut responsable des Emirats arabes unis ».

Les Emirats n’ont pas de relations diplomatiques officielles avec Israël, mais la ministre israélienne de la Culture Miri Regev s’est rendue dans ce pays du Golfe en octobre.