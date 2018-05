Normalisation chaotique en Libye: Le difficile pari de G. Salamé

Même si le langage de la canonnière est toujours en vigueur en Libye, Ghassan Salamé, émissaire de l’ONU, ne s’avoue pas vaincu et multiplie les efforts pour accompagner la transition pacifique vers un gouvernement central. Ce qui passe immanquablement par une série d’épreuves des urnes. « Ne pas réussir à organiser les élections prolongera la crise libyenne », avait prévenu Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général de la Ligue arabe, le 30 avril, lors d’une réunion du quartet tenue au Caire. Deux jours plus tard, Daech a apporté la réponse via un attentat kamikaze contre la Haute commission électorale libyenne à Tripoli. On comprend dès lors ce qui pousse le maréchal Haftar à faire les bouchées doubles pour endiguer le danger terroriste à Derna où une vaste offensive est menée.

Depuis le 20 juin 2017, l’ancien ministre libanais de la Culture et de l’éducation, est chargé par le Conseil de sécurité de l’ONU d’établir un plan d’action pour la stabilisation de la situation libyenne. Le processus prévoit l’organisation d’une grande conférence nationale pour la réconciliation des Libyens, une réforme constitutionnelle et la tenue des élections présidentielles, municipales et parlementaires. Mais les conditions préalables à de telles élections sont loin d’être réunies pour faire aboutir l’engagement obtenu auprès de Fayez al-Sarraj et Kahlifa Haftar à La Celle-Saint-Cloud en juillet dernier.

Le pays est toujours divisé entre le gouvernement d’union nationale, reconnu par la communauté internationale, installé à Tripoli et dirigé par F. al-Sarraj, et le Parlement de Tobrouk, qui lui refuse son investiture. Ce dernier s’appuie sur l’Armée de libération nationale (ALN) du maréchal K. Haftar. Soutenu par les Émirats arabes unis et l’Égypte, l’homme fort de la Cyrénaïque a pris acte en décembre de la mort des accords de Skhirat conclus en 2015. Ils donnaient deux ans au gouvernement d’union nationale pour mettre fin à la division politique. Dans ces conditions, il s’avère difficile de réunir les deux gouvernements sur un agenda commun.

Ghassan Salamé devra également composer avec Aguila Saleh, le président de la Chambre des représentants de Tobrouk, sans qui il sera difficile d’imaginer un accord à l’échelle nationale. Quant à F. al-Sarraj, son autorité reste fragile et dépend en partie des milices de Tripoli. Le pays est divisé en plusieurs territoires contrôlés par des milices rivales dont certains chefs se sont considérablement enrichis et seront peu disposés à se désarmer volontairement. G. Salamé désire ouvrir la conférence nationale sur la réconciliation – qui devrait se tenir après le ramadan à la mi-juin– à plusieurs de ces groupes qu’il qualifie d’ « ostracisés et marginalisés », ce qui pourrait désigner les minorités, les tribus de l’Est ou même les soutiens de Seif al-Islam Kadhafi. Pour l’heure, la normalisation financière du pays est la priorité de G. Salamé, qui espère réunir les deux banques centrales et financer plus efficacement la remise en ordre du pays. Autre urgence, la question des 320 000 déplacés, elle aussi liée au morcellement du territoire libyen et aux profondes rancœurs entre populations.

Enfin, si le plan d’action de G. Salamé a été approuvé par le quartet le 2 mai, ses interlocuteurs libyens ne s’entendent pas sur les modalités du référendum censé avaliser la nouvelle Constitution. Certains contestent même le texte initial, adopté en juillet 2017 dans une ambiance houleuse, puis gelé suite à une décision du tribunal administratif d’El Beïda, dans l’Est.

Au milieu de ces complications, G. Salamé trouve quelques motifs d’espoir : le million de Libyens supplémentaire inscrit sur les listes électorales par exemple, signe de l’intérêt de la population pour l’exercice démocratique. Par ailleurs, l’émissaire de l’ONU estime possible de tenir avant la fin de l’année les élections législatives et municipales, même sans accord préalable sur la Constitution. La présidentielle, en revanche, ne saurait s’en passer.

Réussira-t-il à tenir ce pari difficile ? G. Salamé a des raisons d’espérer…