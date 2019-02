Normalisation en Libye: K. Haftar veut la peau de G. Salamé

Ghassan Salamé, envoyé spécial de l’ONU pour la Libye, savait à quoi s’en tenir dans la crise qui perdure depuis la chute du régime de Kadhafi. La tenue d’élections libres et équitables en Libye dépend de sa capacité à convaincre les diverses factions à agréer un deal pour stabiliser le pays.

Mais le pari est des plus difficiles au regard non seulement des poussées de violence qui émaillent la chronique libyenne, mais aussi de la position tranchée du maréchal Khalifa Haftar qui vient de déclarer persona non grata l’émissaire onusien.

La complexité de la donne a poussé l’ancien ambassadeur de Libye auprès de l’ONU, Ibrahim Dabbachi, à accuser des capitales occidentales de s’employer à dynamiter les pourparlers cruciaux que prévoit d’organiser l’Organisation des Nations unies. Un SOS lancé via une lettre ouverte adressée récemment au diplomate Ghassan Salamé,.

Afin de donner une chance aux élections présidentielle et législatives prévues au printemps prochain d’avoir lieu, G. Salamé projette en effet d’organiser bientôt une conférence nationale dans le but de rapprocher les points de vue des différents belligérants, voire les amener à s’entendre sur un modus vivendi a minima qui permettrait le déroulement sans encombre des élections.

I. Dabbachi affirme dans sa lettre que «certaines parties libyennes soutenues par des membres actifs du Conseil de sécurité de l’ONU tentent de détourner la conférence nationale», appelant Salamé à ne pas tomber dans le piège de ces groupes qui, dit-il, occupent déjà une scène politique chaotique et cherchent plus à investir la réunion pour maintenir leur pouvoir plutôt qu’à trouver une solution politique à long terme. L’ancien diplomate libyen a suggéré à ce propos à l’ONU de les contourner, l’idéal serait que les conseils municipaux soient invités.

I. Dabbachi qui ne cite ni les puissances étrangères ni les parties qu’il accuse d’ingérence, prévient que cette conférence nationale est la dernière chance pour la Mission des Nations unies de rétablir sa crédibilité et pour la Libye de parvenir à une transition pacifique.

L’ONU n’a pas encore annoncé l’ordre du jour, le format et le calendrier de l’événement en question, sur lequel G. Salamé fonde ses espoirs. L’envoyé spécial de l’ONU aspire à ce que l’augmentation des revenus pétroliers, la réduction des luttes politiques internes et le soutien de la communauté internationale sont à même de persuader les Libyens d’accepter le résultat de la conférence et des élections.

En tout cas, l’alerte donnée par I Dabbachi n’en rappelle pas moins celle du ministre libyen de l’Intérieur, Fathi Bachagha, installé en octobre dernier. Dans une récente déclaration à la radio BBC Arabic il a attiré l’attention sur le fait que des éléments d’une milice de Tripoli avaient noyauté son ministère. «Nous avons maintenant un ministère de l’Intérieur parallèle à Tripoli», a-t-il déclaré, affirmant qu’ils disposaient d’une énorme somme d’argent pour gérer leurs opérations. «Ce ne sont pas des milices, mais des groupes illégaux qui contribuent à favoriser le chaos. Ils agissent pour le compte de nations étrangères», a accusé F. Bachagha.

L’avertissement d’I. Dabbachi intervient aussi à un moment où certaines voix appellent Khalifa Haftar, l’homme fort de l’Est libyen, à réunifier le pays militairement, si nécessaire en organisant un assaut contre la capitale, Tripoli. Mais G. Salamé qui s’oppose à cette option a déclaré que le chef de l’autoproclamée Armée nationale libyenne (ANL), était attaché lui aussi au processus politique même si Tobrouk est toujours en profond désaccord avec le gouvernement d’union nationale. Dès lors, en cas de persistance de la tension, Haftar pourrait bien devenir une option pour certains pays occidentaux, qui s’intéressent désormais autant à la stabilité qu’à la démocratie, en lui accordant le feu vert pour marcher sur Tripoli. Autant de flou qui incite nombre d’acteurs à sonner le tocsin…