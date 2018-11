Normalisation maroco-algérienne: A. Mekkaoui explique les réticences d’Alger

En dépit de l’absence de toute réaction officielle directe à la main tendue par le Maroc de la part des responsables algériens, Pr Abderrahmane Mekkaoui, « algérianiste » de renom, ne conçoit pas un tel accueil comme rebutant. Bien au contraire, « il faut rester optimistes et maintenir la pression » assure-t-il pour ne pas évacuer un appel royal pour un « dialogue franc et direct ». Aux yeux du stratégiste, le Roi a réussi à « susciter un débat au sein même de la société algérienne qui dépasse la seule dimension élitaire pour toucher l’opinion algérienne ». Voilà qui devrait mettre à mal la caste au pouvoir à Alger qui a choisi de se défausser en faisant grand cas de l’UMA, une institution qui malheureusement continue à végéter depuis sa création sans apporter une quelconque valeur ajoutée. L’initiative royale a suscité un débat aussi disparate que confus au sein même des relais médiatiques de la nomenclature en place. Mais cela « ne doit pas étonner outre mesure au regard des accointances des uns avec les autres », rappelle le stratégiste. Qui précise que « le plus grave développement » qui a suivi l’appel royal, conciliateur à souhait, a trait, lui, « à l’instrumentalisation du Polisario pour répondre à la place d’Alger en multipliant les provocations dans la zone démilitarisée », comme vient de le prouver le déplacement effectué par Abdallah Bilal, supposé ministre de la défense sécessionniste, à Mehrez et Tifariti, deux localités relevant de ladite zone que le Conseil de sécurité de l’ONU avait consacrée comme démilitarisée et donc « inviolable ». Pour A. Mekkaoui, la fuite en avant du système algérien vise aussi à torpiller indirectement, en multipliant les provocations à l’encontre du Maroc, la réunion de Genève que tente de réussir l’émissaire onusien Hörts Köhler.

La réaction de la nomenklature algérienne ne doit dès lors pas étonner la partie marocaine qui sait que « depuis 1962, Alger a fait en sorte que les relations avec le Maroc relèvent de l’enjeu de politique intérieure pour déclencher le micro-nationalisme ». Voilà pourquoi, assure l’algérianiste, on assiste à une surenchère entre leaders politiques, le gagnant étant celui qui fera preuve de la plus grande haine du Maroc. L’Algérie qui passe par une période difficile, à l’approche de la présidentielle, cherche un ennemi extérieur susceptible de détourner l’attention de l’opinion vis-à-vis de la crise profonde qui paralyse le système algérien. Mais est-ce suffisant pour atténuer de l’amplitude de l’appel royal pour la sauvegarde des intérêts des pays de la région qui traversent une période difficile exigeant l’unité pour la stabilité régionale ? « Assurément non », conclut A. Mekkaoui.