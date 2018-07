Norme IFRS 9: Une période transitoire de 5 ans accordée aux banques

Bank al-Maghrib aurait mis en place des dispositions transitoires concernant l’IFRS 9 afin de permettre aux Banques qui le souhaitent d’absorber graduellement la première application de la norme en lissant sur cinq ans les provisions additionnelles. D’autres changements, validés par le Comité des Etablissements de Crédits et actuellement soumis pour avis au Conseil National de la Comptabilité, devraient également être opérés, à savoir l’exemption jusqu’en 2021 de l’application de la norme IFRS 9 aux activités d’assurance relevant d’un Groupe bancaire ainsi que la soumission de la première application à l’obligation de la certification des auditeurs préalablement à toute publication. La notation des emprunteurs devrait également prendre plus de sens, impactant ainsi la relation Banque/Client dans la mesure où l’obligation de constituer une provision dès l’octroi du crédit devrait renchérir le coût de financement pour les emprunteurs présentant le risque de défaut le plus faible. Rappelons que l’IFRS 9 est entrée en application de manière obligatoire le 1er janvier 2018 et que Crédit du Maroc est la seule Banque à avoir rendu publique ses états consolidés au premier trimestre avec un impact brut First Time Application de -242 MDH sur les fonds propres au titre de la nouvelle application de la norme en termes de provisionnement des créances. Enfin, il y’a lieu de signaler que les rapports des Banques avec l’administration fiscale pourraient également être impactés par l’adaptation de nouvelles exigences comptables.

Related