Nouveau gouvernement burkinabé: Quête d’efficacité…

Au Burkina Faso, le nouveau Premier ministre Christophe Dabiré a nommé jeudi son gouvernement après la démission de l’équipe de Paul Kaba Thiéba. Sept nouveaux ministres font leur entrée tandis que neuf ont été remerciés. L’objectif est donc de donner un nouveau souffle à l’action du gouvernement.

Premier fait marquant, Chérif Sy, l’ancien président du Conseil national de la transition, le Parlement mis en place après la chute de Blaise Compaoré, est le nouveau ministre d’Etat, ministre de la Défense nationale et des Anciens Combattants. C’est lui qui, depuis son refuge, avait appelé les Burkinabè à s’opposer au coup de force de septembre 2015. Agé de 59 ans, il était jusque-là haut représentant du président Roch Marc Christian Kaboré.

Ousséni Compaoré hérite du ministère de la Sécurité en remplacement de Clément Sawadogo. Il a pour mission d’apporter un souffle nouveau dans les rangs au moment où la sécurité intérieure est menacée par les attaques attribuées aux groupes terroristes ou djihadistes.

A l’Economie, aux Finances et au Développement, on trouve Lassané Kaboré. Il remplace à ce poste Rosine Sori-Coulibaly.

lpha Barry conserve le portefeuille des Affaires étrangères et de la Coopération. René Bagoro reste ministre de la Justice, mais son département est scindé en deux avec le volet Droits humains et Promotion civique confié à Maminata Ouattara.

Simon Compaoré, précédemment ministre d’Etat chargé de mission à la présidence et par ailleurs président par intérim du parti au pouvoir, ainsi que sept autres personnalités quittent le navire gouvernemental.

Au total c’est une équipe de 28 ministres et trois ministres délégués qui a été mise en place par le nouveau chef du gouvernement Christophe Dabiré.