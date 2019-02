Nouveau plan d’intervention à Sebta et Melillia: Les Espagnols veulent des clôtures plus hautes…

Le ministre de l’Intérieur espagnol, Fernando Grande-Marlaska, a annoncé samedi lors de sa visite à Sebta, que les barbelés seront retirés, et que les clôtures frontalières seront renforcées.

De six mètres, elles passeront à 10 mètres de hauteur, dans les endroits où se sont produites le plus d’entrées. Trois types de matériaux différents, plus sûrs et non blessant, seront installés pour remplacer les barbelés. Les travaux commencent dans quelques semaines, lorsque les procédures administratives nécessaires seront achevées.

Dans des déclarations aux médias, après avoir visité la frontière et rencontré le président du gouvernement de Sebta, Juan Vivas (PP), et le délégué du gouvernement, Salvadora Mateos, Grande-Marlaska a expliqué que le plan d’intervention dans les frontières de Sebta et Melillia a été approuvé en huit mois.

Rappelons que plusieurs migrants ont été gravement blessés par les barbelés renforcés de lames, après avoir essayé de passer illégalement à Sebta ou à Melillia.