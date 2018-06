Nouvel attentat meurtrier à Kaboul: La guerre a la peau dure…

La police afghane a signalé, ce lundi, une forte explosion à proximité de l’Université polytechnique de Kaboul où se tenait, dans les alentours, un rassemblement des plus hauts dignitaires religieux du pays venant d’émettre une fatwa contre la guerre en cours dans le pays. Un grand rassemblement des plus hauts dignitaires religieux afghans se tenait notamment à proximité de l’établissement. «Des témoins oculaires ont déclaré que l’explosion s’est produite après que les religieux ont quitté la tente Loya Jirga à Kaboul d’où ils avaient émis une fatwa contre la guerre en cours dans le pays», a écrit sur Twitter l’agence de presse afghane TOLOnews. Selon TOLOnews, l’explosion a fait au moins 14 morts et 17 blessés.

L’explosion près des manifestants rassemblés pour dénoncer le terrorisme et appeler à la paix en Afghanistan a été effectuée par un kamikaze. Aucun groupe n’a pour l’instant revendiqué l’attaque.