Nouvel Exécutif tunisien: Un gouvernement qui fleure bon Ennahda…

Cinq semaines après avoir été missionné pour former le gouvernement, Habib Jemli qui en a informé le président de la République, Kaïs Saied, quête désormais le blanc seing de l’Assemblée pour que son équipe puisse travailler. Et contrairement à ce qu’il avait annoncé fin décembre, l’Exécutif n’est pas constitué exclusivement de technocrates indépendants.

Désigné par Ennahdha, formation islamiste majoritaire à l’Assemblée avec seulement 52 sièges, H. Jemli pouvait difficilement s’affranchir des conditions imposées par la formation dirigée par Rached Ghannouchi, notamment sur l’attribution des ministères de souveraineté. Et encore moins éluder les rivalités et autres exigences des partis qui, en échange de leur soutien au gouvernement, réclamaient certains portefeuilles mais l’exclusion de leur rivaux.

De quoi rendre complexe un accord pour un gouvernement tant il a été difficile de parvenir à un équilibre sur fond de paysage parlementaire morcelé.

Certains partis, dont le Courant démocratique et El Chaab, poussaient à constituer «un gouvernement du président», soit un exécutif de soutien à K. Saied. D’autres formations voulaient pour leur part qu’Ennahdha, impliquée dans le pouvoir depuis 2012, gouverne seule afin qu’elle endosse ses responsabilités.

Des souhaits non convergents et souvent incompatibles avec les priorités d’un pays qui périclite avec un conflit à ses frontières.

Le nouveau gouvernement, composé de 42 portefeuilles, dont 14 secrétaires d’État, illustre ces multiples dissensions.

Malgré toutes les affirmations de H. Jemli, les ministres ne sont pas tous des indépendants. Ennahdha s’accapare la part du lion en investissant les ministères de l’Intérieur et de la Justice.

Le premier échoit au porte-parole Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, Sofiene Selliti. Proche des islamistes, cet ancien premier substitut du procureur de la République a souvent été confronté aux avocats du collectif de défense de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi.

Le second est obtenu par le magistrat Hédi Ghediri, ancien premier président de la Cour de cassation.

Quant à Abdellatif Missaoui, juge et ancien gouverneur de Ben Arous, il aura la charge des domaines de l’État.