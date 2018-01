Nouvelle distinction pour Maroc Telecom: Silicon Review classe l’opérateur parmi les meilleurs employeurs

Maroc Telecom se distingue encore une fois et figure parmi les lauréats du palmarès «50 Best Workplaces 2017», regroupant les meilleurs employeurs sélectionnés par le magazine américain ‘Silicon Review’ spécialisé dans les TIC. Ce dernier, qui met en exergue une sélection d’entreprises opérant dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC), qui offrent le meilleur environnement de travail et où il fait bon de travailler, s’est basé sur des critères en relation avec la gestion des ressources humaines auxquels a répondu avec succès Maroc Telecom qui se démarque par l’excellence de ses conditions de travail favorables qui participent à l’épanouissement professionnel. En effet, Maroc Telecom voit en ses Ressources Humaines la première richesse du Groupe. Parce que les hommes et les femmes de l’entreprise sont le principal levier de croissance, le Groupe axe sa politique sur la reconnaissance de la performance et la valorisation des compétences, l’équité et l’égalité des chances. Maroc Telecom suit une démarche de gestion prévisionnelle de l’emploi, en faisant de la formation et de la mobilité des outils privilégiés du développement des compétences ; il agit au quotidien pour le bien-être et la santé de ses salariés au travers d’une amélioration continue des conditions de travail, un dialogue social régulier et des avantages sociaux qui prennent en compte leurs priorités.

