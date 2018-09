Novares s’installe à Kénitra: Une première en Afrique du nord

Le groupe français Novares, un fournisseur mondial de solutions plastiques automobiles, a inauguré mercredi à Kénitra, son premier site de production en Afrique du Nord, pour un investissement de l’ordre de 25 millions d’euros. Cette usine, qui s’étend sur une superficie de 10.700 m², fournira des systèmes et des pièces de moteur, comme les filtres à air et les caches moteurs acoustiques, ainsi que des pièces extérieures telles que des piliers, des garde-boues, des barres de toit, des caches de protection sous moteur et des pièces intérieures, parmi lesquelles des panneaux d’instrumentation. Selon un communiqué de Novares, ce site de production dispose d’un atelier de peinture avec salle blanche et ligne d’application de vernis transparent et produit des solutions complètes pour l’industrie automobile, en utilisant les dernières techniques d’injection plastique et d’application de vernis. L’usine de Kenitra compte actuellement 70 employés, mais les effectifs devraient doubler d’ici 2019 et passer à 225 personnes à l’horizon 2020. Selon les objectifs fixés, cette filiale devrait représenter environ 3% du chiffre d’affaire mondial de Novares. Ce projet a bénéficié du soutien de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), qui a accordé un prêt pour la construction des bâtiments et l’achat d’équipements. Ce groupe qui est présent dans 21 pays et compte 42 usines, 7 centres d’expertise et 5 centres techniques, et qui rejoint l’écosystème automobile marocain est un acteur majeur de solutions plastiques, spécialisé dans les techniques avancées d’injection plastique et sert les plus importants constructeurs automobiles.

