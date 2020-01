Nucléaire iranien: La «bonne foi» européenne mise en cause par Téhéran

Téhéran a promis à Paris, Berlin et Londres de répondre «avec sérieux et fermeté à toute déloyauté», après que ces trois parties ont déclenché le mécanisme de règlement des différends afin d’obliger Téhéran à revenir au respect de ses engagements nucléaires prévu par l’accord international sur le nucléaire iranien de 2015.

Téhéran a mis en garde, mardi 14 janvier, les trois capitales européennes contre «les conséquences» de leur démarche.

«Bien sûr, si les Européens […] poursuivent dans la voie de la soumission aux États-Unis, et s’ils cherchent à abuser [de ce processus], ils doivent également être prêts à en accepter les conséquences, qui leur ont déjà été notifiées», signale un communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères relayé par l’AFP.

Le texte laisse entendre que Téhéran ne croit guère aux déclarations «de bonne foi» des Européens selon lesquels ceux-ci ont «engagé cette action […] en vue de préserver l’accord sur le nucléaire» conclu à Vienne en 2015.

«La République islamique d’Iran, comme par le passé», rappelle son engagement à «maintenir cet important accord international» et elle «soutient toutes les initiatives constructives», indique la publication.

«Au contraire, elle indique une fois de plus à tout le monde, en particulier aux trois États européens parties à l’accord, qu’elle répondra avec sérieux et fermeté à toute déloyauté, mauvaise volonté ou action non constructive», ajoute le texte.

Paris, Berlin et Londres ont annoncé, mardi 14 janvier, leur décision de saisir la commission mise en place dans le cadre du mécanisme de résolution des différends créé par l’accord de Vienne, afin de contraindre la République islamique à respecter ses engagements.

Tout en espérant «ramener l’Iran au plein respect de ses engagements au titre du JCPoA» et ne voulant pas rejoindre «la campagne visant à exercer une pression maximale contre l’Iran», la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont annoncé mardi 14 janvier leur décision de saisir la Commission conjointe dans le cadre du mécanisme de règlement des différends, conformément aux dispositions du paragraphe 36 de l’accord.

Cette mesure fait suite à la décision prise par Téhéran, le 5 janvier, de ne plus se sentir tenu à aucune limite «sur le nombre de ses centrifugeuses» utilisées pour la production de combustible nucléaire.

La décision de l’Iran a été prise deux jours après l’assassinat ordonné par Donald Trump de Qassem Suleimani, général qui dirigeait la force Al Qods, à Bagdad, par un tir de drone américain.

Pour Moscou, la décision européenne pourrait provoquer une nouvelle escalade dans l’affaire du nucléaire iranien et empêcher la réalisation de l’accord dans le cadre des conditions initialement prévues.

Le ministère russe des Affaires étrangères s’est dit «extrêmement déçu et sérieusement préoccupé» par la décision de Paris, Berlin et Londres de saisir la commission mise en place dans le cadre du mécanisme de résolution des différends créé par l’accord de Vienne afin de contraindre l’Iran à respecter ses engagements.

«Nous ne voyons aucune raison pour une telle démarche. Nous n’excluons pas la possibilité que les actions irréfléchies de la troïka européenne puisse conduire à une nouvelle escalade autour du JCPoA [accord de Vienne, ndlr] et rendre impossible le retour vers l’accord nucléaire dans ses conditions initiales, ce que la troïka cherche prétendument», indique un communiqué de la diplomatie russe. Laquelle rappelle que le mécanisme a été créé «à des fins complètement différentes».

Plus, on souligne aussi que «les raisons des problèmes de mise en œuvre du JCPoA sont largement connues et ne sont pas liées à l’Iran. Lorsque le mécanisme a été développé, personne n’aurait imaginé que le JCPoA serait unilatéralement rompu par les États-Unis».

Moscou estime que la décision de Téhéran de s’affranchir des limites fixées par l’accord de Vienne était une réaction aux actions des États-Unis et que le programme nucléaire iranien reste toujours sous contrôle complet et profond de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

«L’Iran respecte pleinement le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), met en œuvre l’accord avec l’AIEA sur les garanties globales et applique le Protocole additionnel. La transparence des activités nucléaires de l’Iran est un élément clé de tout l’accord nucléaire», poursuit Moscou.

En fin de communiqué, la diplomatie russe a exhorté la troïka européenne «à ne pas aggraver la situation et à abandonner les mesures qui remettent en question les perspectives de l’accord sur le nucléaire iranien».

Pour sa part, Pékin n’a pas manqué de réagir à la décision de la troïka européenne en y voyant l’empreinte de Washington, principal partie ayant conduit à la crise actuelle en tournant le dos à l’accord baptisé JCPoA.