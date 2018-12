O.El Béchir dans de sales draps: L’opposition réclame son départ…

Depuis le mercredi 19 décembre, les protestations se poursuivent à Khartoum et dans plusieurs autres villes, où l’état d’urgence a été déclaré. Des villes dans 12 états du Soudan manifestent contre le prix de pain qui a triplé et contre le manque d’essence. Les manifestations ont fait 8 morts selon le pouvoir contesté, 22 selon l’opposition. Ce mardi 25 décembre, les manifestants ont marché vers le Palais présidentiel, forçant le Président à réagir en annonçant des réformes en profondeur. Tout en tançant les manifestants assimilés aux « destructeurs ».

Lundi soir, le président Omar El Béchir a d’ailleurs promis d’entreprendre de « vraies réformes » dans son pays « pour garantir une vie digne aux citoyens » dans sa première réaction au mouvement de contestation sociale qui se poursuit depuis une semaine.

La veille, un mouvement de grève a débuté dans plusieurs secteurs à Khartoum où plusieurs secteurs étaient à l’arrêt. Les universités ont été fermées et les hôpitaux n’ont plus reçu que les cas graves. L’état d’urgence a été déclaré dans plusieurs villes et les réseaux sociaux sont toujours coupés.

Les médecins, enseignants, journalistes, avocats, architectes et d’autres professionnels membres d’un rassemblement à Khartoum ont suivi le mot d’ordre de grève.

Une grève qui s’est généralisée mardi, à l’appel de l’opposition. Le « cortège se dirigera vers le palais présidentiel pour exiger la démission immédiate du président Omar el-Béchir et la formation d’un gouvernement transitoire ». Sadek al Mahdi, qui dirige la coalition de l’opposition soudanaise avait annoncé dès samedi, lors d’une conférence de presse, que le « peuple veut un changement du régime ».

Ces contestations, les plus importantes en trois décennies du pouvoir d’el-Béchir sont les résultats de « l’échec des politiques gouvernementales et de la mauvaise gestion ».

Face à la contestation quasi inédite qui dure depuis une semaine, le régime est mis devant un examen décisif qui pourra définir son avenir politique. Un avenir qui, devant l’impasse actuelle, semble lié à l’amélioration économique et aux réformes de l’Etat. Les protestations actuelles font remonter à la surface les problèmes des libertés, de la démocratie, et des droits de l’homme dans le pays.

Car derrière le prix du pain, il y a un ras-le-bol général chez la majorité des soudanais. Il y a près d’un an, des protestations contre la cherté de la vie se sont soldées par l’emprisonnement de dizaines de personnes. Mais les choses ne se sont pas améliorées depuis. En 2018, les difficultés économiques se sont accrues avec une inflation de près de 70% et une livre soudanaise qui a plongé face au dollar américain.

Pour une majorité de Soudanais, le colonel el-Béchir ne répond plus aux besoins économiques du pays par manque de dynamisme. Au pouvoir depuis 1989, il avait assuré qu’il ne se présenterait pas pour la présidentielle de 2020. Mais son parti, le Congrès national, l’a désigné en octobre comme candidat ce que l’opposition considère comme un blanc seing pour une présidence à vie.

Une majorité de citoyens contestent également la politique étrangère changeante du régime soudanais et ils n’approuvent toujours pas la participation de leur pays à la guerre au Yémen.