Observatoire africain des migrations: Projet de loi approuvant l’accord Maroc-UA adopté

Lors de son dernier conseil, le gouvernement a adopté le projet de loi portant approbation de l’accord de siège relatif à la mise en place à Rabat du siège de l’Observatoire africain des migrations signé, le 10 décembre 2017 à Marrakech entre le Maroc et l’Union africaine, en marge des travaux de la conférence intergouvernementale sur la migration, qui a été marquée par l’adoption du Pacte mondiale pour des migrations sures, ordonnées et régulières.

Présenté par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, ce projet de loi s’inscrit dans le cadre du respect de engagements du Royaume en matière de migration, que ce soit au niveau national, régional, continental ou international, qui procède des règles fondamentales du droit international pour accélérer la mise en place de l’Observatoire. L’accord Maroc-UA est le premier accord international sur les migrations visant à améliorer la gouvernance en termes de migrations et à faire face aux défis qui y sont liés, tout en renforçant le rôle des migrants dans la réalisation du développement durable. L’accord de siège, qui consacre le retour du Royaume à l’UA, vise à définir les dispositions relatives à la création de l’Observatoire ainsi qu’à l’exercice de ses missions et de ses activités au sein du Maroc. Il porte également sur la collecte de données, l’échange d’informations et la coordination entre les pays africains, ainsi que la mise en place une complémentarité avec les initiatives continentales en matière de migration, tout en les appuyant à travers l’échange d’informations et de connaissances pour relever les défis liés à l’augmentation des flux migratoires en Afrique.