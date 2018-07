OCDE/Afrique : L’action de l’État est la clef pour la croissance, l’emploi et la lutte contre les inégalités

La Commission de l’Union africaine (CUA) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont publié, hier à Addis Abeba, la première édition du rapport « Dynamiques du développement en Afrique ».

Selon ce dernier, l’orientation favorable des cours des matières premières, la demande intérieure robuste, les progrès dans la conduite des politiques macroéconomiques et des stratégies de diversification des économies nationales ont été les principaux moteurs de la croissance africaine récente, qui devrait atteindre 4% par an entre 2018 et 2020. De même que le choix, gagnant, de certains pays d’accroître l’investissement dans les infrastructures et la multiplication des partenariats commerciaux – notamment avec la Chine, l’Inde et d’autres pays émergents. Malgré tout, cette croissance n’a pas été suffisante pour enclencher des changements de fond.

Le rapport, consacré au thème « croissance, emploi et inégalités », souligne l’importance d’accélérer la transformation structurelle des économies d’Afrique. La croissance reste en effet irrégulière. Ainsi, au cours de la période 2016-20, seuls trois pays, sur les cinquante-cinq que compte le continent, devraient atteindre l’objectif d’un taux de croissance annuel moyen supérieur à 7 % fixé par l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.

Par ailleurs, cette croissance n’a pas créé suffisamment d’emplois décents. Aujourd’hui, 282 millions d’individus occupent des emplois précaires. À ce rythme, 66 % des emplois resteront vulnérables en 2022, un taux bien supérieur à l’objectif des 41 % pour 2023, alors que la population du continent augmente très rapidement – un quart de la population mondiale sera africaine d’ici à 2050.

Le rapport souligne également la nécessité d’accroître la productivité : les entreprises africaines accusent un retard important au niveau mondial dans des secteurs à fort potentiel de création d’emplois comme l’agro-industrie, la construction, le cuir, l’industrie manufacturière légère et les services logistiques. Enfin, la croissance en Afrique a un effet plus faible sur la réduction des inégalités et l’amélioration du bien-être qu’ailleurs dans le monde.

Si le coefficient de Gini du continent africain avait baissé de 7 points supplémentaires pour se situer à 35 -c’est-à-dire le niveau actuel en Asie – la croissance aurait sorti 130 millions de personnes supplémentaires de la pauvreté pour la période 1990-2016. Malgré un recul de l’extrême pauvreté, celle-ci touche encore 35% de la population sur le continent soit 395 millions de personnes.

Le rapport révèle également les performances contrastées des différentes régions africaines en matière de croissance, d’emploi et d’inégalités. L’Afrique de l’Est a bénéficié d’une croissance économique plus forte et plus résiliente que les autres régions, plus de 4% par an depuis 1990, grâce à une économie plus diversifiée. Alors que le sous-emploi et l’emploi vulnérable caractérisent la majorité des marchés africains du travail, certains pays d’Afrique du Nord et australe font également face à un chômage structurel élevé.

En Afrique centrale, le nombre d’emplois dans le secteur formel diminue depuis 2015. L’Afrique de l’Est et l’Afrique de l’Ouest sont parvenues à réduire leurs taux d’extrême pauvreté de 23 et 12 points de pourcentage respectivement entre 1990 et 2013.

L’Afrique australe est la région d’Afrique la plus inégalitaire : elle compte six des dix pays les plus inégalitaires du monde en termes de revenus. Le rapport souligne que l’action publique est la clef d’une meilleure performance en matière de croissance, d’emploi et d’inégalités : les stratégies nationales sont plus efficaces lorsqu’elles favorisent une bonne coordination intersectorielle de l’action gouvernementale, la participation active des acteurs économiques et des citoyens, et une approche territorialisée du développement.