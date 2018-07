OCDE: Stabilisation de la Croissance dans la zone

Les indicateurs composites avancés (ICA) de l’OCDE, conçus pour anticiper les points de retournement de l’activité par rapport à sa tendance avec six à neuf mois d’avance, continuent d’anticiper une croissance stable dans la zone OCDE dans son ensemble. Pour les grandes économies de l’OCDE, le constat est le même que le mois dernier, avec une croissance stable anticipée aux États-Unis et au Japon, et un infléchissement de la croissance anticipé au Canada, au Royaume-Uni et dans la zone euro, en particulier en Allemagne, en France et en Italie. Parmi les principales économies émergentes, les ICA pour l’Inde et pour le secteur industriel en Chine indiquent à présent une consolidation de la croissance. Une croissance stable est anticipée en Russie et des signes d’infléchissement de la croissance apparaissent au Brésil.

