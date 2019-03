OCI: Le Roi désigne la princesse Lalla Meryem ambassadrice

Les ministres des affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), ont salué, samedi à Abou Dhabi, l’accord donné par le roi Mohammed VI à la désignation de la princesse Lalla Meryem, ambassadeur de bonne volonté de l’organisation dans le domaine de l’autonomisation de l’institution de mariage et de la famille et de la lutte contre le mariage des mineures.

En clôture des travaux de la 46ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l’OCI, tenue deux jours durant sous le thème « Cinquante ans de la coopération islamique : feuille de route pour la prospérité et le développement », ils ont exprimé leurs remerciements au Souverain d’avoir bien voulu donner son accord pour que la princesse Lalla Meryem puisse accomplir cette mission.

Les ministres des affaires étrangères de l’OCI ont appelé, à cette occasion, les pays membres et les organes et instances de l’Organisation de la coopération islamique à apporter leur soutien à Lalla Meryem pour mener à bien sa mission.

Par ailleurs, le Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l’OCI a adopté nombre de décisions se rapportant aux affaires culturelles, sociales et de la famille visant à renforcer la prospérité et la protection de la famille et l’autonomisation des femmes dans les pays membres de l’OCI, la protection de l’enfance et le renforcement des capacités des jeunes dans le monde islamique.