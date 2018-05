OCP: Feu vert pour la filiale Rwandaise

Le Groupe OCP vient d’avoir le décret autorisant OCP Africa (filiale à 100% du Groupe) à prendre une participation majoritaire dans la future société Rwanda Fertilizer Company. Détenue à hauteur de 57.4% par OCP Africa contre 30% pour APTC Ltd et 12.6% pour le ministère de l’Agriculture du Rwanda, cette société devrait avoir pour activité la fabrication, la commercialisation, l’importation et l’exportation d’engrais ainsi que la fourniture de services dédiés au développement du secteur agricole rwandais.

