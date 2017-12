OCP s’allie avec l’ADNOC: Approvisionnement en  soufre jusqu’en 2025

Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) vient d’annoncer la conclusion d’un accord à long terme avec le groupe OCP visant l’approvisionnement en soufre du phosphatier national, plus grand importateur mondial de soufre. ADNOC, l’un des plus grands producteurs de soufre au monde en raison de ses importantes réserves de gaz sulfureux qui, après traitement, produisent le produit chimique jaunâtre en tant que sous-produit, et qui a déjà fourni 2 millions de tonnes de soufre au Maroc l’an dernier, aurait convenu avec l’OCP de « considérer une augmentation graduelle des volumes contractés » de soufre granulé jusqu’en 2025, a indiqué la compagnie d’Abu Dhabi. De son côté, l’OCP qui a lancé depuis 2008 un important programme d’investissement dans l’industrie des engrais avec l’objectif de doubler sa capacité minière et de tripler sa capacité d’engrais, entend renforcer sa position de premier producteur mondial d’engrais et d’acteur majeur de la chaîne de valeur agro-alimentaire. L’accord entre les deux parties vient aussi s’ajouter aux projets d’ADNOC visant à doubler sa production actuelle de soufre.

Related