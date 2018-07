Offensive contre Hodeïda: Les Houthis renforcent leurs positions

Plus de cinquante personnes, dont des civils, ont été tuées en deux jours de bombardements au sud de la ville de Hodeïda, dans l’ouest du Yémen, où les rebelles ont renforcé leurs positions défensives, selon des sources militaires, hospitalières et des témoins.

Dans cette ville portuaire stratégique, cible d’une offensive des forces progouvernementales, les rebelles Houthis ont creusé des dizaines des tranchées, ont rapporté des témoins. Ils ont également établi des positions défensives en barrant les routes avec des blocs en béton et des conteneurs. Les rebelles ne cessent d’acheminer, à la faveur de la baisse des combats autour de Hodeïda, des renforts tout comme les forces progouvernementales, selon des sources militaires. Tout cela confirme si besoin est que la pression militaire de la coalition sur cette zone d’importance n’a pas porté ses fruits. Bien au contraire, les pertes subies par les corps expéditionnaires seraient plus importants que ceux annoncés par la coalition.

Ces préparatifs militaires ont précédé le retour lundi de l’émissaire de l’ONU, Martin Griffiths, à Sanaa où il espère obtenir un accord des rebelles pour épargner la ville de Hodeïda et son port, essentiel pour les importations de produits alimentaires et l’acheminement de l’aide humanitaire. Aux dernières nouvelles, l’émissaire onusien aurait été satisfait des discussions qu’il a eu avec le leader d’Ansar Allah, Al-Houthi, et ceux du Congrès populaire.

Dimanche et lundi, 43 Houthis ont été tués dans les bombardements aériens sur les lignes de front au sud de la ville, ont indiqué des sources de l’hôpital Al-Alfi à Hodeïda.

Selon des sources militaires, les positions des Houthis à Zabid, al-Tuhaita et Beit al-Faqih, trois villes au sud de Hodeïda ont été particulièrement visées par l’aviation de la coalition menée par l’Arabie saoudite qui intervient depuis 2015 contre les rebelles au Yémen.

Près de Zabid, trois civils ont été tués et quatre autres blessés dans un raid aérien de la coalition visant des véhicules militaires des rebelles, ont indiqué des sources médicales. À l’ouest d’Al-Tuhaita, huit autres civils, dont quatre enfants, sont morts dans un tir de roquette attribué par des habitants aux rebelles.

Ces victimes portent à 483 le nombre de morts, dont 11 civils, dans la province de Hodeïda depuis l’intensification de la campagne militaire le 13 juin.