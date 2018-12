Offensive palestinienne à l’ONU: Objectif, arracher le statut d’Etat membre

La Palestine va présenter en janvier une demande pour accéder au statut d’Etat membre de l’Organisation des Nations unies (ONU), a annoncé le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki. La demande sera soumise au Conseil de sécurité de l’ONU par le président Mahmoud Abbas lors de sa visite prévue à la mi-janvier à New York, durant laquelle la Palestine se verra attribuer la présidence du groupe des « 77+Chine », a précisé R. Al-Maliki. Commentant les déclarations du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, qui a annoncé un projet pour la construction de milliers de colonies, a indiqué que la Palestine « va s’adresser au Conseil de sécurité des Nations unies pour qu’il mette en œuvre sa résolution 2334 condamnant la colonisation ».



Les autorités palestiniennes vont également réclamer l’ouverture d’une enquête officielle sur la colonisation par la Cour pénale internationale (CPI), a fait savoir le ministre palestinien, ajoutant qu’en cas d’échec, la demande sera renvoyée à l’Assemblée générale des Nations unies, en accord avec la clause « Unis pour la paix ». Par ailleurs, R. Al-Maliki a expliqué que la visite d’une délégation arabe programmée au Brésil, pour convaincre ce pays de revenir sur sa décision de transférer son ambassade de Tel-Aviv à Al-Qods, n’a pas eu lieu pour des raisons « techniques », soulignant que les entretiens menés par le président palestinien avec le Souverain saoudien et le président turc, qui président les sommets arabe et islamique, interviennent pour faire pression sur Brasilia dans ce sens. En dernier recours, le ministre saoudien des Affaires étrangères devrait contacter son homologue brésilien pour lui communiquer la position arabe à ce sujet, et la Turquie communiquera avec les Palestiniens sur les prochaines étapes à suivre, a fait savoir le ministre palestinien, tout insistant sur l’importance de l’appel du Pape François au dialogue entre Palestiniens et Israéliens. Il faut dire que sur ce chapitre spécifique, Israël n’a pas attendu pour réagir. N. Netanyahu a déjà fait le déplacement à Brasilia…

On signalera que la France a condamné, jeudi, la décision du Haut Comité de planification israélien d’approuver des plans de construction d’environ 2.200 logements dans des colonies en Cisjordanie, appelant les autorités israéliennes à la reconsidérer. Cette décision « participe de l’extension de la colonisation en Cisjordanie », a affirmé la porte-parole du ministère français de l’Europe et des affaires étrangères dans une déclaration. « La colonisation est contraire au droit international, comme l’a réaffirmé la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations unies », a-t-elle ajouté et « sape, sur le terrain et dans les esprits, les conditions de la solution des deux États, seule à même d’assurer une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens, et contribue à attiser les tensions ».

Même son de cloche du côté de l’Union Européenne. « La position de l’Union européenne sur la construction de colonies israéliennes est claire et reste inchangée: toute activité de colonisation est illégale au regard du droit international et mine la viabilité de la solution à deux États et la perspective d’une paix durable », a souligné un porte-parole de l’UE pour les Affaires étrangères dans une déclaration. Les colonies, considérées comme illégales par la communauté internationale, constituent l’un des obstacles majeurs à la paix entre Palestiniens et Israéliens.