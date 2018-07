Offensive syrienne sur Deraa: Le Conseil de sécurité alarmé sur le sort des civils

L’opération militaire lancée le 19 juin par l’armée arabe syrienne dans la province de Deraa lui a permis de progresser considérablement dans la région. Parallèlement aux opérations militaires, on notera que des accords de «réconciliation» parrainés par Moscou, sont réalisés avec, à la clé, le désarmement de la rébellion. De ce processus, Daech et Al-Nosra sont exclues. Et c’est dans le cadre du succès remporté par l’armée syrienne que les médiateurs russes tentent de boucler définitivement la parenthèse Deraa. Mardi, les groupes rebelles avaient été avertis que mercredi serait le dernier jour pour les négociations. Les Russes rejettent «le transfert de combattants ou de civils» vers d’autres zones insurgées en Syrie, selon des rebelles. Ne reste à ces derniers que l’abandon des armes lourdes et moyennes, le retour de l’armée dans ses casernes» et des institutions gouvernementales dans la région, ainsi que le déploiement de la police du régime.

«La délégation rebelle examine à l’heure actuelle la position russe avec les notables et les forces en présence à Deraa avant son retour à la table des négociations», a indiqué à l’AFP Ibrahim al-Jabbawi, porte-parole d’une cellule qui représente toutes les factions rebelles. «Nous espérons aboutir à un accord qui mettrait fin aux combats et permettrait le retour des déplacés», a-t-il souligné. Dans nombre de localités, les émissaires russes sont acclamés par la population qui a multiplié les signes de désolidarisation vis-à-vis de la rébellion. Reste à savoir si les efforts de médiation contribueront à juguler l’effusion de plus de sang dans le pays.

Mais parallèlement aux opérations sur le terrain syrien où les opérations militaires succèdent aux rounds de négociations, on notera que le Conseil de sécurité tiendra jeudi matin une réunion d’urgence sur la situation dans le sud-ouest syrien. Cette réunion, à huis clos, a été demandée par la Suède, présidente en exercice en juillet du Conseil de sécurité, et par le Koweït, a indiqué mardi la mission diplomatique suédoise.

L’ONU s’alarme sur le sort des réfugiés et déplacés estimés entre 270 000 et 330 000 ayant fui depuis le 19 juin, date du début de l’offensive de l’armée syrienne contre des groupes rebelles. Les bombardements se poursuivaient de manière intensive mardi, toujours selon l’ONU. Lors de la réunion jeudi, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Ocha) des Nations unies fera un rapport aux quinze membres du Conseil de sécurité sur la situation humanitaire dans la province méridionale de Deraa, frontalière de la Jordanie.

L’aggravation de la situation traduit « un nouvel échec des parties au conflit à protéger les civils et les infrastructures civiles », a souligné la mission suédoise. « Les efforts doivent s’intensifier pour réduire la violence et permettre à un convoi humanitaire de l’ONU, bloqué à la frontière jordanienne, de livrer sa cargaison aussi vite que possible », a-t-on ajouté de même source. En dépit de l’afflux continu de milliers de réfugiés, la Jordanie et Israël maintiennent jusqu’à présent leurs frontières fermées aux réfugiés. La Jordanie, qui compte sur son sol près de 650 000 réfugiés syriens enregistrés auprès de l’ONU, a expliqué n’avoir plus la capacité d’en accueillir davantage.

« Le Bureau des droits de l’homme a demandé au gouvernement jordanien d’ouvrir sa frontière et aux autres pays de la région d’accueillir des réfugiés civils », a précisé le porte-parole de l’ONU. La guerre déclarée à la Syrie a fait plus de 350 000 morts et a jeté à la rue des millions de personnes.