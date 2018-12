Omar Al-Bachir à Damas: La Syriesort de son isolement arabe…

Le président du Soudan est devenu dimanche 16 décembre le premier dirigeant de la Ligue arabe à se rendre en Syrie depuis huit ans. Omar Al-Bachir a été salué à l’aéroport de Damas par le président syrien Bachar Al-Assad avant de se diriger vers le palais présidentiel, où ils se sont entretenus sur les relations bilatérales et les derniers développements en Syrie et dans la région, selon l’agence de presse officielle.

Exclue des vingt-deux membres de la Ligue arabe peu de temps après le déclenchement de la guerre en 2011, la Syrie qui a pu réaliser des victoires incontestables contre les djihadistes serait courtisée par les pays arabes qui l’ont sanctionnée et condamné Al-Assad pour avoir utilisé une force militaire écrasante et n’avoir pas réussi à négocier avec l’opposition. Depuis quelques mois, plusieurs responsables arabes ont manifesté leur intérêt pour explorer la possibilité de rétablir les liens avec un pays naguère pestiféré.

En octobre, Al-Assad a déclaré à un journal koweïtien que la Syrie avait conclu un « accord majeur » avec les Etats arabes après des années d’hostilité. Il n’a pas nommé les pays arabes dans l’entretien, qui est le premier qu’il ait avec un journal du Golfe depuis le début de la guerre. Mais il a déclaré que des délégations arabes et occidentales avaient commencé à se rendre en Syrie pour notamment préparer la réouverture de missions diplomatiques.

L’entretien Assad-Al-Bachir a eu lieu dans la foulée d’une réunion étonnamment chaleureuse entre le ministre des affaires étrangères syrien et son homologue bahreïni, en marge de l’assemblée générale des Nations unies en septembre à New York. La rencontre a soulevé des questions quant à savoir si les pays du Golfe, la plupart d’entre eux des ennemis jurés de l’Iran, allié à Al-Assad, sont en train de reconsidérer leurs relations avec la Syrie.

L’agence de presse syrienne Sana, citant le président soudanais, aurait déclaré lors de sa rencontre avec Al-Assad qu’il espérait que la Syrie retrouverait son rôle important dans la région dès que possible. Il a également affirmé que Khartoum était prêt à fournir tout ce qui était en son pouvoir pour soutenir l’intégrité territoriale de la Syrie. L’agence Sana a déclaré qu’Al-Assad avait remercié Al-Bachir pour sa visite, affirmant que cela donnerait un nouvel élan au rétablissement des relations entre les deux pays « à leur état d’avant la guerre en Syrie ».

Autre fait à relever est que la Turquie pourrait envisager une coopération avec le Président syrien Bachar el-Assad en cas de victoire de celui-ci à des élections démocratiques et transparentes, selon le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu. C’est au Forum de Doha 2018 que le chef de la diplomatie turque a fait cette déclaration qui tranche avec celles tenues par le Président Erdogan. «Il faut préparer les élections, elles doivent être organisées sous l’égide de l’’Onu, être inclusives avec la participation de tous les Syriens, en Syrie et au-delà de ses frontières, les réfugiés compris», a détaillé le ministre qui affirme qie son pays s’opposait à l’idée de rédiger une Constitution à la place des Syriens. « Laissons-les rédiger eux-mêmes leur Constitution. S’ils ont besoin d’aide, nous les aiderons», a-t-il ajouté.

M. Cavusoglu a signalé que «les Syriens devaient décider par eux-mêmes qui dirigerait le pays après les élections». Il a également abordé la perspective d’une coopération avec Bachar el-Assad en cas de réélection. «Si ce sont des élections démocratiques et dignes de confiance, nous envisagerons tous les scénarios», a-t-il soutenu.

Terrain miné

Sur le terrain, il y a lieu de signaler que les quartiers ouest d’Alep ont été une nouvelle fois la cible de tirs de groupes extrémistes, a rapporte Sana qui précise que l’armée avait ouvert le feu en représailles. Selon l’agence de presse syrienne Sana, les projectiles ont éclaté dans le quartier de Ramus. Plus, les radicaux menacent de représailles tous les habitants d’Idlib qui comptent quitter la ville et se rendre dans des zones contrôlées par le gouvernement syrien, a confié le gouverneur par intérim de la province d’Idlib.

Selon Mouhammad Fadi Sadoun, les terroristes empêchent les locaux de se rendre en lieu sûr, en les menaçant physiquement.

En parallèle, la coalition internationale mobilisée par Washington aurait soumis une fois de plus la ville de Hadjin, dans la région de Deir ez-Zor , à des raids meurtriers qui ont fait au moins 17 morts.

Ces raids qui auraient permis aux Unités de protection du peuple (YPG) de reprendre des positions tenues par Daech dans la région se sont intensifiés au cours des dernières semaines. Alors que l’on prête à Donald Trump l’éventuel retrait des forces armées américaines du sol syrien. C’est ce qu’a affirmé aux médias le chef de la diplomatie turque alors que vendredi, Recep Tayyip Erdogan a prévenu que son pays était prêt à lancer «dans les prochains jours» une opération militaire dans le nord de la Syrie contre les Kurdes. Le dirigeant turc s’est entretenu au téléphone avec son homologue américain. Lors de la conversation, les deux leaders ont convenu d’«assurer une coopération plus efficace au sujet de la Syrie », selon la présidence turque.

En attendant, force est de souligner qu’au moins huit personnes ont péri dimanche 16 décembre dans la ville syrienne d’Afrine, dominée par les forces turques et leurs alliés syriens, suite à l’explosion d’une voiture piégée près d’un marché du centre-ville. L’Observatoire syrien des droits de l’homme indique que l’explosion s’est produite près d’une position de combattants pro-turcs, dans un marché aux légumes, dans le centre de Afrine. Parmi les victimes figurent au moins quatre civils et autant de miliciens. Plus de 20 personnes, des civils ou des combattants, ont été blessées, certaines dans un état grave. Par ailleurs, un soldat turc a été tué dans la région d’Afrine par des tirs attribués aux combattants kurdes par le ministère de la Défense à Ankara.

Avant d’être prise par l’armée turque et ses alliés, en mars dernier, Afrine était la capitale du Rojava, le canton kurde autonome autoproclamé au nord-ouest de la Syrie.