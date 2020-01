Omar Radi en liberté provisoire: Le procès reprend le 2 janvier…

Une demi victoire pour Omar Radi. Le journaliste et activiste va être poursuivi en liberté provisoire, en attendant l’ouverture de son procès.

Le collectif de défense qu’il a mobilisé devra batailler pour annuler les poursuites qui mettent en danger la liberté d’expression.

Le journaliste et militant Omar Radi a recouvré sa liberté depuis son arrestation, jeudi 26 décembre. Il va être poursuivi en liberté provisoire depuis que la Cour d’appel de Casablanca a adhéré à la demande des avocats du journaliste dont le procès débutera le 2 janvier.

Pour rappel, Omar Radi est poursuivi pour «outrage à magistrat», et a été convoqué par la BNPJ avant d’être auditionné le jour même par le procureur et aussi comparaître devant le juge le jeudi 26 décembre.

Un coup dur pour la liberté de la presse au Maroc qui a suscité l’émoi non seulement parmi les journalistes mais aussi et surtout parmi les défenseurs des droits humains qui se sont mobilisés pour exiger la relaxe du confrère activiste.