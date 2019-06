OPCI: Entre avancée et attentes

C’est aujourd’hui qu’a eu lieu à Rabat la conférence de lancement des activités des Organismes de Placement Collectif Immobilier « OPCI » organisé conjointement par le ministère de l’Économie et des finances avec l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux.

Régime créé en août 2016 par la promulgation de la loi n° 70-14 et cadré par des textes réglementaires, fiscaux et comptables, les OPCI sont des véhicules d’investissement réglementés ayant pour objet principal la construction ou l’acquisition d’immeubles exclusivement en vue de leur location.

Cette conférence avait pour objectif de présenter le cadre législatif et réglementaire régissant les OPCI et de discuter les opportunités de financement et de placement qu’offre ce nouvel instrument sur le marché des capitaux marocain.

Elle a été marquée par le mot d’ouverture de Mohamed BENCHAABOUN, Ministre de l’Économie Et des Finances, suivi d’une allocution de Nezha HAYAT, Présidente de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux « AMMC ».

M. BENCHAABOUN a rappelé les efforts déployés ces dernières années par le gouvernement dans le sens du développement et de l’approfondissement du marché des capitaux.

A ce titre, il est revenu sur les objectifs derrière la mise en place du cadre juridique et réglementaire régissant les activités de placement collectif dans l’immobilier au Maroc et exposé les caractéristiques intrinsèques des OPCI et les règles strictes les régissant, qui font de ces organismes un placement moderne et de qualité à fort potentiel.

Cette conférence constitue, à ses yeux, l’occasion pour passer à l’opérationnalisation de cet instrument novateur qui offre un cadre favorable à l’investissement collectif dans l’immobilier professionnel et présente des perspectives de développement très importantes.

Lui succédant, N. HAYAT a souligné que le lancement de ce véhicule innovant s’inscrit parfaitement dans la stratégie de diversification des instruments financiers répondant aux besoins de financement des opérateurs économiques et offrant un nouveau produit de placement pour les investisseurs et les épargnants.

Ajoutant que l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux a pris toutes les dispositions pour accompagner les acteurs du marché dans le déploiement de cette nouvelle activité et ce, notamment à travers l’adoption d’une circulaire aux standards internationaux, la préparation d’un programme de formation et l’élaboration de plusieurs guides dont le premier, destiné aux professionnels, a été publié à l’occasion de la conférence.

Enfin, elle a rappelé que le marché financier marocain a de nouveau fait preuve de dynamisme, en étant le premier pays de la région à introduire les OPCI.

Par la suite, les débats entre experts ont porté essentiellement sur les avantages que présente l’écosystème réglementaire afférent aux OPCI (toujours en cours de consolidation), ainsi que leur potentiel en matière de mobilisation de nouvelles ressources et de structuration du marché immobilier professionnel.

Un potentiel estimé par des opérateurs de la place à environ 200 milliards de DH, uniquement au titre du segment « marché de bureaux ».

Le retail (centres commerciaux, mall,..), l’hôtellerie et résidences touristiques, les entrepôts et pôles industriels,.. offrent à leur tour des opportunités de développement non moins importantes.

Pour ce qui est de l’épine dorsale de l’écosystème, l’évaluation immobilière d’actifs d’OPCI, un workshop dédié à a été organisé en marge de la conférence. Animé par des experts en évaluation immobilière, le workshop a mis en lumière les enjeux de l’évaluation immobilière pour les OPCI ainsi que les modalités et les règles d’intervention de l’évaluateur immobilier d’actifs d’OPCI.

Ont pris part à cette conférence des représentants de départements ministériels, des Autorités de Supervision, des secteurs bancaires et des assurances, et des entreprises publiques. Ont été conviés également à cette conférence des représentants du Groupe Banque Mondiale, des bailleurs de fonds internationaux ainsi que des représentants de La Commission Nationale du Marché des Valeurs Mobilières d’Espagne « CNMV ».