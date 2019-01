Opération anti-terroriste en Tunisie: Les kamikazes de Jelma

Deux terroristes se sont fait exploser, dans la nuit de mercredi à jeudi, dans la ville tunisienne de Jelma, à Sidi Bouzid, lors d’affrontements avec les forces de sécurité, a annoncé le ministère de l’Intérieur.



Suite à des informations parvenues à la police, l’unité nationale de recherches en crimes terroristes, crimes organisés et ceux susceptibles de nuire à la stabilité du territoire, a réussi, en coordination avec la Direction centrale des renseignements généraux et de la Direction centrale de la prévention anti-terrorisme, de localiser l’endroit où se trouvaient les terroristes, a déclaré le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Sofien Zaag. Précisant qu’au moment de la descente effectuée dans la maison, située à la cité Chamali, deux kamikazes ont activé leur ceinture explosive, ajoutant que l’opération sécuritaire, a été lancée depuis les premières heures de jeudi. L’opération préventive a eu lieu en coordination avec la brigade nationale de recherche relevant de la direction générale de la sûreté nationale D’El Gorjani suite à la réception d’informations faisant état de la présence de terroristes dans ledit domicile.

En ce qui concerne l’identité de l’un des terroristes qui se sont fait exploser, Ezzedine Aloui, il s’agit du chef de la Katiba terroriste d’At-tawhid et du Djihad. Il s’agit également de la tête pensante du plan terroriste qui était en train d’être planifié et qui consiste en l’exécution d’une série d’attentats terroristes « qualitatifs » visant des sécuritaires. Ils voulaient en effet s’emparer de la ville de Sidi Bouzid avant d’y mettre en place toute une principauté islamique « Un Califat » .

Ce terroriste avait rejoint en 2014 le groupe terroriste Jond Al Khilafa, dont les membres sont retranchés au Mont Mghila. Il avait réussi à recruter plusieurs éléments terroristes dont des éléments relevant de la cellule de « Sidi Bouzid » qui avait été démantelée depuis deux semaines suite à la découverte d’un dépôt de fabrication d’explosifs dans la région d’Assouda.

Rappelons que parmi les armes à feu saisies dans la maison où se trouvaient les terroristes abattus un fusil Steyr appartenant au militaire qui avait été assassiné par les terroristes en 2015, des ceintures explosives, deux grenades, des fusils de chasse et un téléphone mobile.