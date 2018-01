OPPO F5: Une édition limitée «6Go RED» dévoilée

C’est en marge d’une grande soirée organisée en l’honneur des médias et influenceurs marocains qui se sont investis tout au long de l’année 2017 aux côtés de la marque, qu’OPPO a dévoilé une édition limitée de son F5 d’un rouge flamboyant et un nouveau look destiné à en faire le parfait cadeau en ce début d’année. Le nouveau Smartphone lève la barre plus haut avec ses 6 Go de RAM pour un fonctionnement multitâche ultime, et un stockage interne de 64 Go. En plus de ses solides spécifications techniques, l’OPPO F5 6 Go arbore un design branché et chic avec son rouge flamboyant, couleur tendance de cette saison. Tout comme le F5 lancé le 7 décembre 2017, le « F5 6 GB » présente la technologie révolutionnaire AI Beauty Recognition, qui utilise l’intelligence artificielle pour reconnaître le type et le teint de la peau, le sexe et l’âge de tous les sujets et analyser les conditions d’éclairage de l’environnement en référençant d’autres images faciales à partir d’une base de données de photos globale, pour embellir le Selfie. OPPO F5 6GB vient également, avec une caméra frontale de 20 MP, d’une ouverture F2.0 ultra-sensible et d’un capteur de 1 / 2,8 « . Les deux caractéristiques permettent à l’appareil photo d’obtenir d’avantage d’informations pour produire de meilleures images avec moins d’effet sonore et dans de faibles conditions de luminosité. Pour la caméra arrière, munie d’une puissance de 16MP, elle se montre excellente pour toutes les photos de jour, comme de nuit. OPPO F5 vient avec un Système ColorOS 3.2, associé à une mémoire RAM de 6 Go+64 Go de ROM, offre une expérience utilisateur beaucoup plus fluide. Le téléphone est également muni d’une capacité d’emplacements de deux cartes Nano et une carte TF. Le processeur CPU Octa-core utilise moins d’énergie, produit moins de chaleur tout en donnant une vitesse de performance plus élevée. Il intègre également une batterie 3200Ah ainsi que la technologie Continuous Optimizing qui gère les applications en cours d’exécution sur l’appareil, permettant à l’utilisateur jusqu’à 12 heures d’utilisation continue. La technologie de partage de fichiers O-share est 100 fois plus rapide que Bluetooth – 8 à 10 images (3 Mo chacune) peuvent être transférées entre les téléphones OPPO en 1 seconde. Autre caractéristique non négligeable est la fonction Split Screen qui permet d’effectuer des multitâches faciles – discuter, écouter des chansons ou surfer sur les médias sociaux. En résumé, c’est un puissant Smartphone qui promet d’être l’extension parfaite d’un Look stylé et tendance.

Related