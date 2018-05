OPPO lance son Selfie Expert F7: Caméra frontale de 25 Méga-pixels et IA

OPPO, leader dans la photographie sur smartphone, vient de lancer le dernier modèle de la série Selfie Expert, le OPPO F7. Doté de la deuxième génération de l’embellissement à l’intelligence artificielle (AI Beauty 2.0), ce produit porte la technologie des caméraphones vers de nouveaux sommets. En effet, le F7 est le premier à être équipé d’un appareil photo frontal pour selfies de 25 méga-pixels. C’est également le premier téléphone à utiliser le capteur Sony 576 qui propose une fonction HDR (High Dynamic Range). Grâce au système HDR, les utilisateurs peuvent désormais obtenir exactement les mêmes photos que ce qu’ils voient à l’œil nu. En outre, grâce au capteur HDR, le réglage en temps réel sera optimisé même dans les cas où la luminosité ambiante est amenée à changer, ce qui aide l’appareil photo selfie à capturer davantage de détails pour un meilleur effet d’imagerie. Le dernier F7 possède aussi une technologie d’embellissement de dernière génération qui est complètement assistée par intelligence artificielle. L’AI Beauty 2.0 repousse encore plus loin les limites de la photographie du selfie en proposant 3 améliorations principales: une reconnaissance plus intelligente de votre visage, l’embellissement est géré par l’intelligence artificielle, et enfin l’AI Beauty 2.0 est évolutive et capable d’apprendre en fonction des habitudes des utilisateurs. Le OPPO F7 vient avec un Super Plein Ecran et un design révolutionnaire, tout en délivrant une expérience utilisateur extraordinaire. Proposé au prix de 3599 Dh, le OPPO F7 est doté de 4 Go de RAM et de 64 Go de ROM. Il sera disponible à partir du 05 Mai 2018 sous trois déclinaisons de couleurs : Solar Red, Moonlight Silver et Diamond Black. OPPO F7 de 128 Go sera également proposé sur le marché marocain en couleurs Solar Red et Diamond Black au prix de 4499 Dh.

