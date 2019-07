OPPO : Les détails de la caméra sous-écran dévoilés au MWC Shanghai 2019

OPPO prend les devants et décide de dévoiler sa technologie révolutionnaire de caméra sous-écran (USC) au MWC Shanghai 2019. Cette camera a pour vertu de donner l’utilisateur une expérience «plein écran» inédite, sans encoche et sans caméra rétractable, plus immersive et encore plus complète.

Développée par OPPO, la technologie USC est l’une des toutes dernières innovations implémentées aux smartphones de nouvelle génération.

En intégrant la caméra avant au sein même de l’écran, USC offre aux utilisateurs une qualité d’affichage sans précédent.

Cette technologie permet également aux utilisateurs de mieux visualiser, à partir de leur écran, toutes les photos qu’ils désirent prendre, mais également de passer des appels vidéo de meilleure qualité et de mieux utiliser la fonction de déverrouillage par reconnaissance faciale.

La toute dernière solution d’affichage développée par OPPO, USC, est équipée d’un module de caméra personnalisé capable de capter encore plus de lumière.

Le matériel «hautement transparent» améliore, quant à lui, la transmission de la lumière. De plus, et grâce à l’algorithme personnalisé de OPPO, on obtient une meilleure balance des blancs.

De cette manière, USC délivre une expérience de la photographie très complète, tout en étant capable de prendre en charge des fonctionnalités telles que le mode beauté intelligent et les filtres photos.

Sur un autre registre, et en plus de présenter sa technologie innovante, OPPO a également exposé ses toutes dernières réalisations en matière de 5G et de IoT, en passant par exemple en revue les spécificités du nouveau OPPO Reno 5G qui est capable de télécharger, au sein du cloud et via le réseau 5G, des jeux mobiles à très grande vitesse.

OPPO n’a pas non plus manqué de donner davantage de détails au sujet de sa plate-forme ouverte IoT, qui est compatible avec plus de 260 appareils et périphériques de différentes marques.

En pénétrant dans l’ère de la 5G, OPPO s’engage à proposer aux utilisateurs une expérience 5G innovante avec, dans un futur très proche, des scénarios d’application de cette technologie qui seront incroyablement larges et diversifiés.