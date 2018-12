Ouarzazate, une destination qui décolle: L’embellie est au rendez-vous…

Le secteur du tourisme continue d’afficher de très bons résultats pour la destination Ouarzazate. Les efforts de promotion déployés aussi bien par le Conseil Provincial du tourisme de Ouarzazate en collaboration avec l’Office National Marocain du Tourisme et que par le Conseil communal de Ouarzazate, portent leurs fruits. La preuve ? Le nombre total des touristes ayant visité la région est passé de 219 920 au cours des dix premiers mois de 2017 à 250 846 pour la même période de 2018, enregistrant ainsi une progression de 14%.Cette progression est due notamment à l’évolution de +23% du nombre des touristes non résidents (+ ¾ du volume Global), puisque leur volume est passé de 170 328 en 2017 à 210 105 en 2018.



La France 1er marché émetteur avec 12,92 % des arrivées globales de la destination, a vu son volume s’apprécier de 29% passant de 25 157 entre janvier et Octobre 2017 à 32 417 pour la même période de 2018. Plus surprenant, la Chine se place en deuxième position puisque le nombre des voyageurs de l’Empire du Milieu a progressé de 47%, passant de 17005 visiteurs en 2017 a 25011 visiteurs en 2018, dépassant le nombre de touristes espagnols dont le nombre a atteint 22 460 en 2018 soit une progression de 8%.Les autres marchés ont enregistré des progressions très satisfaisantes : +57% pour l’Italie, +46% pour les USA, +24% pour l’Allemagne, +21% pour la Hollande et +18% pour le Japon.

Le nombre de nuitées globales enregistrées en 2018 dans les établissements d’hébergement classés est passé, lui, de 327 383 à 343 216 (respectivement entre les dix premiers de 2017 et 2018), Les nuitées des non résidents sont passées de 249 524 en 2017 à 276 349 en 2018, soit +11 %. La France, dont les nuitées cumulées sont passées de 38 608 à 45 246 nuitées entre 2017 et 2018 (+17%) ,continue d’occuper la première place avec 13,18% du volume global, suivie en cela par l’Espagne dont le nombre de nuitées est passé de 31 279 en 2017 à 31 370 en 2018, contribuant a 9,14% du volume global des nuitées en 2018…

On notera que les établissements classés 4 étoiles ont concentré 40,32% du total des nuitées de la province, 23,40 % revenant aux 3 étoiles, 13,32 % aux 5 étoiles, 11,56 % pour les maisons d’hôtes… On signalera que l’accueil d’une dizaine d’eductours et de voyages de presse et l’organisation de plusieurs événements d’animations, ont permis de faire rayonner l’image de Ouarzazate. Effort qui s’appuie aussi sur le renforcement de la desserte aérienne notamment par la mise en place depuis juin 2017 des vols entre Bruxelles et Ouarzazate, et depuis novembre 2017 d’une connexion aérienne entre Marrakech ainsi que la liaison directe entre Madrid et Ouarzazate depuis octobre 2018.