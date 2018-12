Pacte de Marrakech sur la migration: L’ONU hérite du marteau marocain

Le Secrétaire Général des Nations-Unies, Antonio Guterres, a reçu, au siège de l’ONU, Omar Hilale, Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume du Maroc à New York, en présence de Louise Arbour, Représentante Spéciale du Secrétaire Général sur la migration.

Le diplomate marocain a remis à Guterres le Marteau officiel de la Conférence de Marrakech, qui a adopté, le 10 décembre, le Pacte Mondial pour des Migrations Sûres, Ordonnées et Régulières, connu également sous le nom de « Pacte de Marrakech sur la Migration ». « Il s’agit du Marteau qui a été utilisé tout au long de la Conférence historique qui a adopté le Pacte de Marrakech sur la Migration », a indiqué O. Hilale tout en précisant que ce Marteau est un pur produit artisanal marocain, confectionné spécialement pour la Conférence de Marrakech, afin d’imprégner cette rencontre internationale et le document qu’elle a adopté « avec une touche traditionnelle de notre pays ». Le diplomate marocain a souligné que le Royaume a tenu à offrir ce Marteau au Secrétaire Général des Nations-Unies afin qu’il fasse partie des archives de l’ONU, comme souvenir du moment solennel de l’adoption du Pacte de Marrakech. A. Guterres a remercié le Maroc pour ce cadeau historique, qui sera remis au Musée des Nations-Unies, qui comporte les documents et articles historiques de l’Organisation.