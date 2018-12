Pacte mondial sur la migration: Démystification des enjeux humains

Que renferme le document onusien qui a été adopté par proclamation orale au Forum mondial sur la migration et le développement à Marrakech ? Pas de quoi inquiéter les milieux qui l’ont accueilli vent debout si ce n’est les priver des leur logorrhée populiste. En dépit du boycott de plusieurs pays qui ont refusé de se rendre à Marrakech où se tient jusqu’à mardi le Forum mondial sur la migration et le développement, pas moins de 150 Etats ont adopté lundi après proclamation orale le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Le document onusien de 41 pages a pourtant suscité des débats houleux au sein de certains gouvernements et parlements. Le Rassemblement national de Marine Le Pen et les Républicains ont fustigé l’adoption du pacte par la France. Le Chili ne s’est pas rendu au Maroc, arguant que le pacte équivalait à une «sorte de camisole de force». En Suisse, après le non du Conseil des Etats, c’est le Conseil national qui s’empare du dossier, même si l’adoption du pacte est en fin de compte de la compétence du Conseil fédéral.

En quoi consiste concrètement le Pacte mondial que bien des Etats réfractaires considèrent à tort comme altérant la souveraineté nationale? Il «repose sur les buts et principes consacrés par la Charte de l’ONU». N’étant pas un traité, il n’est pas contraignant sur le plan légal, même s’il constitue un acte politique: «Le Pacte mondial réaffirme le droit souverain des Etats de définir leurs politiques migratoires nationales et leur droit de gérer les migrations relevant de leur compétence, dans le respect du droit international.» Le document vise à offrir un «cadre de coopération juridiquement non contraignant» sachant «qu’aucun Etat ne peut seul faire face aux migrations, compte tenu de la nature transnationale du phénomène». Les experts le disent: si le pacte avait été obligatoire et s’il touchait à la souveraineté nationale, il n’aurait jamais été approuvé.

Le pacte a fixé 23 objectifs. Le premier est simple: «Collecter et utiliser des données précises et ventilées qui serviront à l’élaboration de politiques fondées sur la connaissance des faits». D’autres objectifs aspirent à «lutter contre les facteurs négatifs et les problèmes structurels qui poussent des personnes à quitter leur pays d’origine», à «munir tous les migrants d’une preuve d’identité légale et de papiers adéquats» ou encore à «gérer les frontières de manière intégrée, sûre et coordonnée». Sur ce dernier point, le document est loin d’instaurer, comme le dénoncent les extrêmes droites européennes, une libre circulation mondiale des migrants. Il vise au contraire à «promouvoir la coopération bilatérale et régionale, à assurer la sécurité des Etats, des communautés et des migrants et à faciliter les mouvements transfrontaliers de personnes réguliers et sûrs, tout en prévenant les migrations irrégulières».

Le pacte est censé coordonner les efforts conjoints des Etats à «prévenir et combattre le trafic illicite de migrants en renforçant les capacités existantes et la coopération internationale». Mais aussi à «prévenir, combattre et éliminer la traite des personnes dans le cadre des migrations internationales». Le pacte encourage aussi les Etats à «promouvoir des sociétés inclusives et unies en donnant aux migrants les moyens de devenir des membres actifs de la société».

Tous ces principes ainsi déclinés ne favoriseraient en rien, comme le laisse entendre le populisme occidental en vigueur, une arrivée massive de migrants… Où sont les dizaines de millions de migrants que l’on craint sur le Vieux continent et ailleurs ? Il est dommage que pareil discours, toxique, aie pu polluer le rendez-vous de Marrakech. Ce qui n’a en rien empêché qu’au final, 159 pays sur 193 aient fait le déplacement en terre marocaine pour l’adoption d’un pacte approuvé en juillet 2018 à New York par l’ensemble des membres de l’ONU, à l’exception notable des Etats-Unis. Donald Trump s’était en effet retiré dès décembre 2017 de l’élaboration de ce texte, contraire à sa politique d’immigration et à sa volonté de s’éloigner de toute gouvernance mondiale.

Plus récemment, au moins neuf pays se sont retirés du processus : Autriche, Australie, Chili, République tchèque, République dominicaine, Hongrie, Lettonie, Pologne et Slovaquie.

Selon Louise Arbour, représentante spéciale de l’ONU pour les migrations, plusieurs autres pays ont demandé à organiser des consultations internes : Bulgarie, Estonie, Israël, Italie, Slovénie et Suisse. En Belgique, la décision du premier ministre, Charles Michel, de se rendre à Marrakech a suscité une crise politique et brisé la coalition avec les nationalistes flamands de la N-VA. Par ailleurs, le Brésil va se retirer du pacte une fois que le président élu d’extrême droite Jair Bolsonaro prendra ses fonctions, le 1erjanvier, a annoncé son futur chef de la diplomatie.

